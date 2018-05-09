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16:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске на площади ГорДК взрослые и дети познакомились с военной техникой

Горячая каша и пряники расходятся на «ура».

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фотографий

Празднование Дня Победы проходит на нескольких площадках города. Жители Октябрьского района, которые не решились поехать в центр города, чтобы посмотреть торжественное шествие, смогли собраться на площади возле левобережного Дома культуры. Здесь установлена высокая сцена, на которой выступили лучшие творческие коллективы Красноярска. Они исполнили песни военных лет, танцы.

У стеллы воинской славы сегодня выставлен почетный Пост № 1. Ветераны войны и труда, представители администрации Октябрьского района, жители города возложили к ней венки и цветы в память тех, кто не вернулся с войны и уже покинул этот мир.

Внимание красноярцев привлекла военная техника и пушки. Сегодня все это можно потрогать, погладить, сфотографироваться на фоне.

Ну и, конечно же, полевая кухня с ароматной, наваристой, гречневой солдатской кашей. Каша и горячий чай пошли на «ура». После порции каши и моросящий дождь нипочем. Впрочем, когда это сибиряков пугали снег или дождь на 9 мая?!

Тут же можно купить символику победы — флажки, пилотки, открытки. Большой спрос на пряники, политые цветной глазурью, с поздравлениями.

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