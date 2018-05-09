В Красноярске на площади ГорДК взрослые и дети познакомились с военной техникой

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Празднование Дня Победы проходит на нескольких площадках города. Жители Октябрьского района, которые не решились поехать в центр города, чтобы посмотреть торжественное шествие, смогли собраться на площади возле левобережного Дома культуры. Здесь установлена высокая сцена, на которой выступили лучшие творческие коллективы Красноярска. Они исполнили песни военных лет, танцы.

У стеллы воинской славы сегодня выставлен почетный Пост № 1. Ветераны войны и труда, представители администрации Октябрьского района, жители города возложили к ней венки и цветы в память тех, кто не вернулся с войны и уже покинул этот мир.

Внимание красноярцев привлекла военная техника и пушки. Сегодня все это можно потрогать, погладить, сфотографироваться на фоне.

Ну и, конечно же, полевая кухня с ароматной, наваристой, гречневой солдатской кашей. Каша и горячий чай пошли на «ура». После порции каши и моросящий дождь нипочем. Впрочем, когда это сибиряков пугали снег или дождь на 9 мая?!