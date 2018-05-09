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10:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани начался Парад Победы

Он проходит на площади Тысячелетия.

Источник: Комсомольская правда

Торжественные мероприятия в Казани начались с возложения венков к Вечному огню в Парке Победы. После возложения венков через Парк Победы торжественно пронесли Знамя Победы и государственные флаги России и Татарстана.

В Парке Победы собрались участники Всероссийского сбора юанрмейцев «Наследники Победы». Рустам Миннихано в ответ на их трехкратное «Ура!» поздравил их с праздником Великой Победы.

Поздравив ветеранов, пришедших в Парк, он отправился на площадь Тысячелетия, где должен пройти Парад Победы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов лично привез на белой «Победе» государственного советника президента Татарстана, экс-президента республики Минтимера Шаймиева, мэра Казани Ильсура Метшина и Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.

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