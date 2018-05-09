В Петербурге военные завершили парад и ушли готовиться к салюту

Как передает корреспондент «Фонтанки», военные музыканты маршевым шагом под звуки «Прощания славянки» в 11 утра 9 мая проходят перед трибунами с ветеранами, представителями администрации Петербурга, командования ЗВО. Закончился торжественный смотр техники и личного состава показательными выступлениями роты почетного караула под аккомпанемент барабанщиков.
Дебютантами парада также стали студенты Санкт-Петербургского государственного аэрокосмического приборостроения, автомобили «УАЗ Пикап» с установленными на них беспилотниками «Орлан-10», армейские мотовездеходы, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ и истребители Су—27СМ, перехватчики МиГ-31, многоцелевые авиационные комплексы Су-35С.
Хроника парада была немного нарушена преждевременным стартом воздушной части парада. Вертолетная группа показалась над Дворцовой в тот момент, когда перед трибунами проходили комплексы «Панцирь-С». Дикторам пришлось ориентироваться на местности и практически сразу перейти к представлению транспортных самолетов.
На Дворцовой должны были находиться также американский танк M-4 Sherman и советский ИС-3 («Иосиф Сталин»). Однако до парада они так и не добрались, так как первый не успели отремонтировать, а второй оказался слишком тяжелым для нежной брусчатки исторической площади. Возглавили колонну техники уже традиционные участники парада — символ Победы Т-34 и его модернизированная версия Т-34−85.
Днем по Невскому проспекту проедут ветераны, их колонну замкнет гражданская акция «Бессмертный полк». В 17.00 ее финал под окнами Эрмитажа даст старт концерту с участием Александра Розенбаума и Тамары Гвердцители. Солист Мариинского театра Василий Герелло исполнит песню «День Победы», которая во время парада на Дворцовой звучала только лейтмотивом. Завершат торжества в Петербурге тридцать залпов артиллерийского салюта с территории Петропавловской крепости. Салют начнется в 22.00.