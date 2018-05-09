В Петербурге военные завершили парад и ушли готовиться к салюту

Как передает корреспондент «Фонтанки», военные музыканты маршевым шагом под звуки «Прощания славянки» в 11 утра 9 мая проходят перед трибунами с ветеранами, представителями администрации Петербурга, командования ЗВО. Закончился торжественный смотр техники и личного состава показательными выступлениями роты почетного караула под аккомпанемент барабанщиков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BijEWjlFhFI/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BijEWjlFhFI/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Парад! #9мая #ленинградгородгерой</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/kibitov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Андрей Кибитов</a> (@kibitov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-09T07:15:29+00:00">9 Май 2018 в 12:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дебютантами парада также стали студенты Санкт-Петербургского государственного аэрокосмического приборостроения, автомобили «УАЗ Пикап» с установленными на них беспилотниками «Орлан-10», армейские мотовездеходы, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ и истребители Су—27СМ, перехватчики МиГ-31, многоцелевые авиационные комплексы Су-35С.

Хроника парада была немного нарушена преждевременным стартом воздушной части парада. Вертолетная группа показалась над Дворцовой в тот момент, когда перед трибунами проходили комплексы «Панцирь-С». Дикторам пришлось ориентироваться на местности и практически сразу перейти к представлению транспортных самолетов.

На Дворцовой должны были находиться также американский танк M-4 Sherman и советский ИС-3 («Иосиф Сталин»). Однако до парада они так и не добрались, так как первый не успели отремонтировать, а второй оказался слишком тяжелым для нежной брусчатки исторической площади. Возглавили колонну техники уже традиционные участники парада — символ Победы Т-34 и его модернизированная версия Т-34−85.

Днем по Невскому проспекту проедут ветераны, их колонну замкнет гражданская акция «Бессмертный полк». В 17.00 ее финал под окнами Эрмитажа даст старт концерту с участием Александра Розенбаума и Тамары Гвердцители. Солист Мариинского театра Василий Герелло исполнит песню «День Победы», которая во время парада на Дворцовой звучала только лейтмотивом. Завершат торжества в Петербурге тридцать залпов артиллерийского салюта с территории Петропавловской крепости. Салют начнется в 22.00.