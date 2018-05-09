В Волгограде прошел Парад Победы

Как сообщает «КП-Волгоград», перед началом торжественного шествия губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров зачитал поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина. Сразу после этого зазвучали куранты. Парад начался.

Первой на площади Павших Борцов появилась знаменная группа роты почетного караула. Бойцы, чеканя шаг, вынесли алое Знамя Победы.

В параде приняли участие около полуторы тысячи военнослужащих войск Южного федерального округа, курсанты академий МВД и МЧС, войска Росгвардии, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, воспитанники военно-патриотических клубов регионального отделения ДОСААФ.

Командовал парадом исполняющий обязанности командира мотострелкового соединения полковник Михаил Коровченко, принимал — заместитель командующего общевойскового объединения генерал-майор Андрей Колотовкин.

После, чеканя шаг, прошли военнослужащие мотострелкового подразделения Южного федерального округа, облаченные в современную форму и с современным вооружением.

Кульминацией парада стал проход по площади Павших борцов военной техники. Возглавил колонну легендарный танк Т-34, за ним — два «Газика» и «ЗиС-5» времен войны, в потом — реактивные системы системы залпового огня «Торнадо», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», грузовики «КАМАЗ — Тайфун» 5350 с личным составом и 120-мм минометами. Замкнули колонну техники тяжелые ремонтно-эвакуационные автомобили на шасси грузовиков «Урал».

Посмотреть на парад пришли тысячи волгоградцев. Для ветеранов организовали отдельную трибуну у стен храма Александра Невского. Пожилые люди, привыкшие стойко переносить фронтовые тяготы и лишения, держались, а вот одной из девушек-регулировщиц стало плохо — она упала в обморок, но дежурящие на параде медики быстро привели ее в чувство.