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11:25 (мск), источник: РИА Новости

В Москве прошел торжественный парад в честь Дня Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне успешно завершился в Москве, в нём приняли участие 13 тысяч человек, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов.

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Впервые в параде участвовали новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также пара истребителей-перехватчиков МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» для преодоления противоракетной обороны.

Пешие колонны

«Впервые в параде на Красной площади участвовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции», — рассказали в Минобороны.

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Также в состав пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС.

Грозная техника

После прохождения торжественного марша по Красной площади проехала военная техника. «Впервые в параде участвовали новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков «Терминатор», робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и боевые многофункциональные комплексы «Уран-9», беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», — рассказали в Минобороны.

Также на Красной площади появились армейские мотовездеходы, армейские снегоходы, УАЗ «Пикап» с пулеметом «Корд». Также в состав колонны включены реактивная система залпового огня «Смерч», защищённый бронеавтомобиль «Тайфун-К» 4×4, боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2», бронированный автомобиль «Патруль».

Кроме того, в состав колонны боевой техники вошли автомобили «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили «Тайфун».

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Также в параде приняли участие танки «Армата», Т-34−85 и Т-72Б3, бронетранспортеры «Бумеранг», боевые машины пехоты «Курганец», БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция», БМП-3 и зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2».

Асы с «Кинжалами»

В этом году в воздушной части парада участвовали 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, включая пару истребителей МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» для преодоления противоракетной обороны.

«Кинжал» и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

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В прошлом декабре «Кинжалы» заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе, отметил глава государства. Заместитель министра обороны Юрий Борисов позднее сообщил, что ракеты «Кинжал» могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. При этом уже десять самолетов-перехватчиков МиГ-31 с ракетами «Кинжал» для преодоления противоракетной обороны стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению, уточнил Борисов.

Помимо этого в небе над Красной площадью пролетели самолёты пятого поколения Су-57, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24.

«Полёты армейской авиации прошли на высоте 150 метров и на скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота пролёта составила от 300 до 500 метров, а скорость до 600 километров в час», — уточнили в Минобороны.

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Для выполнения полётов авиации на параде задействованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.

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