На Красной площади завершился Парад Победы

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Парад принимал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.

Перед проходом сухопутных войск и проездом военной техники с поздравлением выступил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что потомки всегда будут гордиться подвигом советского народа, который «не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами».

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.

Согласно данным российского военного ведомства, к Параду Победы в Москве привлечены 13 тыс. 46 человек, 159 единиц техники, а также 75 самолётов и вертолётов — это экипажи оперативно-тактической, Дальней, Военно-транспортной и Армейской авиации.

Среди новинок военного парада — пара истребителей пятого поколения Су-57, два модернизированных самолёта-перехватчика МиГ-31К, оснащённых новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».