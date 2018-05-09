Инвалидам-колясочникам в Хабаровском крае компенсируют реконструкцию жилья

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае инвалидам-колясочникам возместят расходы на приспособление жилья под свои потребности. Такая мера поддержки в регионе действует с 2013 года, в этом году, по данным краевого министерства социальной защиты, запланировано 87 таких выплат, в ведомстве при этом отметили, что очередей на компенсацию нет.

— В прошлом году специальные комиссии в районах обследовали жилье инвалидов-колясочников. По итогам были составлены акты, в которых прописаны рекомендации по приспособлению квартир. Согласно этому акту, человек обращается в компании, специализирующиеся на ремонте. И уже после того, как все работы будут выполнены, предоставляет в центр социальной поддержки по месту жительства договор оказания услуг и чеки. Затраты компенсируют в течение месяца, — рассказала начальник отдела по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов министерства социальной защиты населения Хабаровского края Ирина Рощина.

При этом, как отметили в правительстве, также возможно и взять аванс на проведение таких работ, однако лишь 50% от общей компенсации. К слову, размер итоговой выплаты не может превышать 50 тысяч рублей. На эти деньги можно, например, убрать межкомнатные пороги, расширить дверные проемы, перенести розетки, смонтировать поручни, поставить доводчики на двери.