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15:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Инвалидам-колясочникам в Хабаровском крае компенсируют реконструкцию жилья

В этом году краевым минсоцзащиты запланировано 87 выплат.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае инвалидам-колясочникам возместят расходы на приспособление жилья под свои потребности. Такая мера поддержки в регионе действует с 2013 года, в этом году, по данным краевого министерства социальной защиты, запланировано 87 таких выплат, в ведомстве при этом отметили, что очередей на компенсацию нет.

— В прошлом году специальные комиссии в районах обследовали жилье инвалидов-колясочников. По итогам были составлены акты, в которых прописаны рекомендации по приспособлению квартир. Согласно этому акту, человек обращается в компании, специализирующиеся на ремонте. И уже после того, как все работы будут выполнены, предоставляет в центр социальной поддержки по месту жительства договор оказания услуг и чеки. Затраты компенсируют в течение месяца, — рассказала начальник отдела по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов министерства социальной защиты населения Хабаровского края Ирина Рощина.

При этом, как отметили в правительстве, также возможно и взять аванс на проведение таких работ, однако лишь 50% от общей компенсации. К слову, размер итоговой выплаты не может превышать 50 тысяч рублей. На эти деньги можно, например, убрать межкомнатные пороги, расширить дверные проемы, перенести розетки, смонтировать поручни, поставить доводчики на двери.

Также предусмотрено возмещение покупки стационарных и передвижных подъемников, предназначенных для перемещения инвалида с кровати в кресло-коляску, либо облегчающих проведение гигиенических процедур.

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