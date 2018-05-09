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11:48 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Стелу «Город воинской доблести» открыли в Азове

Памятный знак «Город воинской доблести» открыли в Азове.

Согласно информации из официальных источников, открытие памятного знака «Азов — город воинской доблести» состоялось 8 мая в сквере «Березка». В церемонии приняли участие представители областных и городских властей, ветераны, школьники, представители духовенства и казаки. Азов стал первым донским муниципалитетом, удостоенным звания «Город воинской доблести», которое присваивается территориям Ростовской области с 2017 года. открытая в городе стела — типовая. Подобные памятные знаки планируется устанавливать во всех населенных пунктах, удостоенных звания территории воинской доблести.

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