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11:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани ограничат движение транспорта по ул. Гвардейской

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В Казани 9 — 20 мая ограничат движение автомобилей по участку около д. № 52 по ул. Гвардейской, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение закроют в связи с устройством заезда к ЖК «Садовое кольцо», отметили в Комитете внешнего благоустройства.

Автомобилисты должны внимательно следовать требованиям временных дорожных знаков.

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