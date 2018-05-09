В Казани ограничат движение транспорта по ул. Гвардейской
(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В Казани 9 — 20 мая ограничат движение автомобилей по участку около д. № 52 по ул. Гвардейской, сообщает
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(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В Казани 9 — 20 мая ограничат движение автомобилей по участку около д. № 52 по ул. Гвардейской, сообщает
Движение закроют в связи с устройством заезда к ЖК «Садовое кольцо», отметили в Комитете внешнего благоустройства.
Автомобилисты должны внимательно следовать требованиям временных дорожных знаков.