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12:09 (мск), источник: Комсомольская правда

33 боевые машины прошли по воронежским улицам

В городе состоялся Парад Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже состоялось ключевое мероприятие празднования Дня Победы-2018 — торжественный парад. Как сообщили в пресс-службе 20-й армии ЗВО, в нем участвовали почти две тысячи человек и 33 единицы техники.

— Вся эта техника — боевая, состоит на вооружении подразделений Воронежской, Курской, Белгородской областей. Это бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры, самоходные артиллерийские минометы, буксируемые гаубицы с тягачами «Медведь».

Военнослужащие ушли с площади Ленина по проспекту Революции, за ними двинулось шествие «Бессмертный полк».

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