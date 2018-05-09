33 боевые машины прошли по воронежским улицам
В городе состоялся Парад Победы.
В городе состоялся Парад Победы.
В Воронеже состоялось ключевое мероприятие празднования Дня Победы-2018 — торжественный парад. Как сообщили в
— Вся эта техника — боевая, состоит на вооружении подразделений Воронежской, Курской, Белгородской областей. Это бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры, самоходные артиллерийские минометы, буксируемые гаубицы с тягачами «Медведь».
Военнослужащие ушли с площади Ленина по проспекту Революции, за ними двинулось шествие «Бессмертный полк».