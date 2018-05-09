В Воронеже составили фигуру Вечного огня из машин в честь 9 мая

Воронежские автомобилисты составили фигуру Вечного огня ко Дню Победы. Фото праздничного автофлешмоба опубликовали в группе «Местоположение ДПС Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» в среду, 9 мая. При построении автомобили зажгли фары и аварийные сигнализации.

— С Днем Победы! Желаем, чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев Отечества, — поздравили горожан автомобилисты.

Поздравление горожан автофлешмобами стало традицией для участников группы «Местоположение ДПС Воронеж». В 2017 году автомобилисты выстроили сердце из машин ко Дню всех влюбленных, 14 февраля. Тогда в автофлешмобе поучаствовали 60 машин, на построение фигуры ушло 1,5 часа.