В Параде Победы на площади Минина прошли более тысячи человек

Источник: Нижегородская правда

9 мая глава Нижегородской области Глеб Никитин поприветствовал нижегородцев перед парадом, посвященным 73 годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

— Это праздник, не допускающий праздности, ослепительно счастливый конец, но конец самой мрачной трагедии. Бесценен и безмерен вклад горьковчан в нашу победу. Их подвиг сделал наш город подлинной кузницей Красной Армии, крупнейшей крепостью всей советской обороны. Пусть вечный огонь разгорается в сердцах современников, в сердцах наших детей. Пусть они с новой силой, всей душой проникаются к неопалимой летописи войны и победы, — отметил Глеб Никитин.

Горьковская область все годы войны самоотверженно обеспечивала крепкий тыл фронту: каждый третий советский танк, каждое четвертое орудие и практически каждая вторая подводная лодка были построены горьковчанами — и это притом, что на фронт ушли около 880 тысяч жителей региона. Почти 500 тысяч раненых бойцов лечились в горьковских госпиталях, и для их спасения жители сдали почти 80 тысяч литров крови.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев отметил, что 9 мая — это особый, дорогой и волнующий праздник для всех.

— С каждым днем все меньше остается свидетелей тех памятных лет. Меняются поколения, но время не стирает в нашей памяти трагические моменты той великой и страшной войны. Память о подвиге советского народа священна и вечно жива в сердцах миллионов. Это символ героизма и беспримерного мужества людей, ценой огромных жертв отстоявших мир и свободу на земле, — сказал Евгений Лебедев.

По словам депутата Госдумы, секретаря Нижегородского регионального отделения «Единой России» Дениса Москвина, сегодня особенно важно сохранить память о Великой Отечественной войне, подвиге советского народа, и не позволять эту память искажать.

— Когда мы говорим: нам нужно хранить память о великой Победе — это не просто слова. Мы должны сегодня уделять особое внимание тому, чтобы наши дети знали: советский народ совершил самый великий подвиг в истории человечества, чтобы они гордились нашей историей и уважали ее. Это возможно, если мы будем воспитывать подрастающее поколение не только на патриотических лозунгах, но и на качественном изучении истории Великой Отечественной войны. Если мы своим примером будем показывать, как нужно чтить память погибших героев, и как нужно поддерживать тех, кто подарил нам будущее — наших ветеранов. Память о Великой Победе — залог нашей национальной идентичности и силы, залог стабильности нашего общества, — добавил Москвин.