На параде в Севастополе впервые прошли танк Т-34 и комплекс С-400 «Триумф»

Источник: РИА Новости

Город-герой Севастополь 9 мая отмечает одновременно две даты — 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и 74-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Парад войск Севастопольского гарнизона начался в 10 утра по московскому времени. Командует парадом заместитель командира армейского корпуса Черноморского флота полковник Михаил Уголев, принимает парад командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко. В мероприятии задействованы свыше полутора тысяч военных — офицеров и матросов Черноморского флота, представителей Росгвардии, юнармейцев.

После прохождения парадных батальонов началась механизированная часть парада. Ее открыл проход танка Т-34 — одного из лучших средних танков времен Великой Отечественной войны. Танк длительное время находился на мемориальном комплексе «Сапун-гора», его ходовая часть была восстановлена к празднику.

«В параде участвуют “Рысь”, “Тигр”, “Панцирь”, “Триумф”… и самая новая, самая лучшая техника, которую мы восстановили — танк Т-34», — сказал журналистам до начала парада командующий ЧФ адмирал Александр Витко.

В колоннах по главным улицам исторического центра Севастополя прошла современная боевая техника, стоящая на вооружении Севастопольского гарнизона. Среди них — модернизированные танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82, бронеавтомобили «Тигр», «Рысь» и «Тайфун», машины залпового огня «Град», гаубицы и минометы, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», а также подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион», «Бал» с системами целеуказания «Минерал» и «Монолит». Впервые в параде приняли участие два зенитно-ракетных комплекса противовоздушной обороны С-400 «Триумф».