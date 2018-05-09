На параде в Севастополе впервые прошли танк Т-34 и комплекс С-400 «Триумф»
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Танк Т-34 времен Великой Отечественно войны и
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Танк Т-34 времен Великой Отечественно войны и
Парад войск Севастопольского гарнизона начался в 10 утра по московскому времени. Командует парадом заместитель командира армейского корпуса Черноморского флота полковник Михаил Уголев, принимает парад командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко. В мероприятии задействованы свыше полутора тысяч военных — офицеров и матросов Черноморского флота, представителей Росгвардии, юнармейцев.
После прохождения парадных батальонов началась механизированная часть парада. Ее открыл проход танка Т-34 — одного из лучших средних танков времен Великой Отечественной войны. Танк длительное время находился на мемориальном комплексе «Сапун-гора», его ходовая часть была восстановлена к празднику.
«В параде участвуют “Рысь”, “Тигр”, “Панцирь”, “Триумф”… и самая новая, самая лучшая техника, которую мы восстановили — танк Т-34», — сказал журналистам до начала парада командующий ЧФ адмирал Александр Витко.
В колоннах по главным улицам исторического центра Севастополя прошла современная боевая техника, стоящая на вооружении Севастопольского гарнизона. Среди них — модернизированные танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82, бронеавтомобили «Тигр», «Рысь» и «Тайфун», машины залпового огня «Град», гаубицы и минометы, зенитный
Замкнули парадную колонну