В честь Дня Победы челябинец прыгнул с парашютом с 27 этажа
Экстремальный прыжок сняли на видео.
Экстремальный прыжок сняли на видео.
Открытый балкон высотки. Смельчак улыбается и… прыгает вниз. Парашют раскрывается. Он парит над городом. Такое видео с подписью «С Днем Победы!» выложил на своей странице челябинец Алексей Зинченко.
Его друг занимается бейсджампингом — прыжками на специальном парашюте с фиксированных объектов: зданий, мостов, антенн. Это экстремальный вид спорта. Повторять такое без специальный подготовки и снаряжения очень опасно.
Молодые люди посвятили прыжок с 27 этажа ЖК «Пара» на Краснопольском проспекте Дню Победы.
Это не первый их опыт. Прошлым летом Алексей Зинченко снимал и выкладывал в Интернет подобное видео, где его приятель прыгает с 25 этажа с букетом роз для своей девушки.