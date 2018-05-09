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13:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В честь Дня Победы челябинец прыгнул с парашютом с 27 этажа

Экстремальный прыжок сняли на видео.

Открытый балкон высотки. Смельчак улыбается и… прыгает вниз. Парашют раскрывается. Он парит над городом. Такое видео с подписью «С Днем Победы!» выложил на своей странице челябинец Алексей Зинченко.

Его друг занимается бейсджампингом — прыжками на специальном парашюте с фиксированных объектов: зданий, мостов, антенн. Это экстремальный вид спорта. Повторять такое без специальный подготовки и снаряжения очень опасно.

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Молодые люди посвятили прыжок с 27 этажа ЖК «Пара» на Краснопольском проспекте Дню Победы.

Это не первый их опыт. Прошлым летом Алексей Зинченко снимал и выкладывал в Интернет подобное видео, где его приятель прыгает с 25 этажа с букетом роз для своей девушки.

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