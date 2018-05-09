В честь Дня Победы челябинец прыгнул с парашютом с 27 этажа

Открытый балкон высотки. Смельчак улыбается и… прыгает вниз. Парашют раскрывается. Он парит над городом. Такое видео с подписью «С Днем Победы!» выложил на своей странице челябинец Алексей Зинченко.

Его друг занимается бейсджампингом — прыжками на специальном парашюте с фиксированных объектов: зданий, мостов, антенн. Это экстремальный вид спорта. Повторять такое без специальный подготовки и снаряжения очень опасно.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=68867196&id=456239237&hash=279e3fb9b2a378d7&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Молодые люди посвятили прыжок с 27 этажа ЖК «Пара» на Краснопольском проспекте Дню Победы.