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12:28 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Губернатор Андрей Бочаров поздравил волгоградцев с Днем Победы

Волгоградская область отмечает 73-ю годовщину Великой Победы. 9 мая прозвучали слова благодарности людям, которые ценою жизни отстояли для нас мир. На главной площади города-героя Волгограда прошел Парад Победы.

С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Андрей Бочаров. Он зачитал обращение Президента России: «Поздравляю Вас с Днем Победы — самым дорогим, священным для нашего народа праздником. Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, спасших мир от нацизма. Их вера в правое дело, любовь к Родине всегда будут для нас образцом нравственности, патриотизма, духовной крепости».

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