Губернатор Андрей Бочаров поздравил волгоградцев с Днем Победы

С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Андрей Бочаров. Он зачитал обращение Президента России: «Поздравляю Вас с Днем Победы — самым дорогим, священным для нашего народа праздником. Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, спасших мир от нацизма. Их вера в правое дело, любовь к Родине всегда будут для нас образцом нравственности, патриотизма, духовной крепости».