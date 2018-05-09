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12:11 (мск), источник: Sputnik

«Бессмертная рота»: как ташкентцы почтили память героев войны

Несколько десятков жителей узбекской столицы пришли на Волгоградское кладбище Ташкента с портретами своих родных, воевавших на фронтах Второй мировой войны, и устроили небольшое шествие с песнями военных лет. Все мероприятие заняло несколько минут и не создало никаких проблем для остальных посетителей комплекса.

Источник: Sputnik

Власти Ташкента по соображениям безопасности не смогли предоставить организатором международной акции «Бессмертный полк» места для проведения масштабного шествия, но никто не запрещал всем желающим прийти в комплекс «Братские могилы» с портретами близких и таким образом почтить память героев.

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В прошлом году аналогичная акция получилась более масштабной, в ней приняли участие около тысячи человек. В этот раз желающих оказалось меньше — не многим более сотни, так что уместнее было бы назвать это небольшое импровизированное шествие «Бессмертной ротой».

Жители узбекской столицы пришли 9 мая на Волгоградское кладбище целыми семьями, держа в руках портреты героев Второй мировой войны. Под «Катюшу» и «День Победы» ташкентцы прошли по территории комплекса, почтив тем самым память тех, кого уже не осталось в живых. Все мероприятие заняло 10−15 минут и не создало существенных проблем другим посетителям мемориального комплекса.

Весь день 9 мая в столице Узбекистана и в регионах страны пройдут торжественные мероприятия на главных площадях и в парках. Молодежь поздравляет ветеранов и тружеников тыла, а вечером в Ташкенте ожидается праздничный салют.

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