«Бессмертная рота»: как ташкентцы почтили память героев войны

Источник: Sputnik

Власти Ташкента по соображениям безопасности не смогли предоставить организатором международной акции «Бессмертный полк» места для проведения масштабного шествия, но никто не запрещал всем желающим прийти в комплекс «Братские могилы» с портретами близких и таким образом почтить память героев.

Читайте также Президент Шавкат Мирзиёев почтил память павших

В прошлом году аналогичная акция получилась более масштабной, в ней приняли участие около тысячи человек. В этот раз желающих оказалось меньше — не многим более сотни, так что уместнее было бы назвать это небольшое импровизированное шествие «Бессмертной ротой».

Жители узбекской столицы пришли 9 мая на Волгоградское кладбище целыми семьями, держа в руках портреты героев Второй мировой войны. Под «Катюшу» и «День Победы» ташкентцы прошли по территории комплекса, почтив тем самым память тех, кого уже не осталось в живых. Все мероприятие заняло 10−15 минут и не создало существенных проблем другим посетителям мемориального комплекса.