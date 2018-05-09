Красноярец Александр Сёмин уходит из ХК «Сокол»
Теперь наш земляк будет защищать цвета подмосковного «Витязя».
Теперь наш земляк будет защищать цвета подмосковного «Витязя».
Нападающий Александр Семин подписал однолетний односторонний контракт с подмосковным «Витязем». Такой контракт подразумевает соглашение между клубом и хоккеистом, по которому последний получает оговорённую плату вне зависимости от того играет ли он за основу или выступает в других дивизионах.
В прошедшем сезоне Сёмин выступал в Высшей хоккейной лиге за «Сокол», куда перебрался из магнитогорского «Металлурга». За плечами у 34-летнего нападающего два звания чемпиона мира и Кубок Гагарина.