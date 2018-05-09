Красноярец Александр Сёмин уходит из ХК «Сокол»

Нападающий Александр Семин подписал однолетний односторонний контракт с подмосковным «Витязем». Такой контракт подразумевает соглашение между клубом и хоккеистом, по которому последний получает оговорённую плату вне зависимости от того играет ли он за основу или выступает в других дивизионах.