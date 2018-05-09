Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Привет США: мимо доллара и санкций Китай идет в Крым
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
30-летняя Кристина Асмус показала округлившийся живот (фото)
У Волочковой протекла крыша
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
В Сети показали кадры оставленной истребителем спутной струи
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
«Приговор»: профессор из США о новом правительстве РФ - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
15Сделать деньги
10Историческая встреча лидеров двух Корей
13:39 (мск), источник: АиФ Прикамье

Максим Решетников прошёл в колонне «Бессмертного полка» с папой и дочкой

В Перми в шествии приняли участие 38 тысяч человек.

В этом году вместе с тысячами пермяков в шествии колонны «Бессмертного полка» принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

«В этом году к нам с папой в “Бессмертном полку” присоединилась дочь. Она несёт портрет прабабушки, которая во время войны работала в военном госпитале. Мы с папой традиционно идем с портретами моих дедов, — рассказал губернатор. — Акция “Бессмертный полк” — это возможность ещё раз самим вспомнить родных и обратить к семейным корням, к семейной истории наших детей».

По последним подсчётам в этом году в шествии «Бессмертного полка» в Перми приняли участие более 38 тысяч человек.

Участники акции прошли по Октябрьской площади, вышли на улицу Ленина и направились к главной сцене у Театра-Театра. Жители региона пронесли фотографии своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны или не доживших до сегодняшнего дня.

Напомним, торжественные мероприятия 9 мая 2018 года завершатся фейерверком на месте бывших Красных казарм (ул. Чернышевского, 2). Фейерверк особенно хорошо можно будет увидеть на площадках около Гарнизонного дома офицеров, ДК Солдатова и на площади Карла Маркса. Начало — в 23.00 (длительность 7 минут).

Все новости региона
Ночлег за два миллиона. Как россияне пытаются заработать на ЧМ-2018
На Красной площади прошел торжественный парад в честь Дня Победы
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
Forbes назвал самого влиятельного человека в мире
Радикалы пришли в Киеве к зданию телеканала «Интер» с угрозами
Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету над Эр-Риядом
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби? Главные события очередного дня на мировом форуме в Дании
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь