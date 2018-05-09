Максим Решетников прошёл в колонне «Бессмертного полка» с папой и дочкой
В Перми в шествии приняли участие 38 тысяч человек.
В Перми в шествии приняли участие 38 тысяч человек.
В этом году вместе с тысячами пермяков в шествии колонны «Бессмертного полка» принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.
«В этом году к нам с папой в “Бессмертном полку” присоединилась дочь. Она несёт портрет прабабушки, которая во время войны работала в военном госпитале. Мы с папой традиционно идем с портретами моих дедов, — рассказал губернатор. — Акция “Бессмертный полк” — это возможность ещё раз самим вспомнить родных и обратить к семейным корням, к семейной истории наших детей».
По последним подсчётам в этом году в шествии «Бессмертного полка» в Перми приняли участие более 38 тысяч человек.
Участники акции прошли по Октябрьской площади, вышли на улицу Ленина и направились к главной сцене у
Напомним, торжественные мероприятия 9 мая 2018 года завершатся фейерверком на месте бывших Красных казарм (ул. Чернышевского, 2). Фейерверк особенно хорошо можно будет увидеть на площадках около Гарнизонного дома офицеров, ДК Солдатова и на площади Карла Маркса. Начало — в 23.00 (длительность 7 минут).