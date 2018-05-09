Максим Решетников прошёл в колонне «Бессмертного полка» с папой и дочкой

В этом году вместе с тысячами пермяков в шествии колонны «Бессмертного полка» принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

«В этом году к нам с папой в “Бессмертном полку” присоединилась дочь. Она несёт портрет прабабушки, которая во время войны работала в военном госпитале. Мы с папой традиционно идем с портретами моих дедов, — рассказал губернатор. — Акция “Бессмертный полк” — это возможность ещё раз самим вспомнить родных и обратить к семейным корням, к семейной истории наших детей».

По последним подсчётам в этом году в шествии «Бессмертного полка» в Перми приняли участие более 38 тысяч человек.

Участники акции прошли по Октябрьской площади, вышли на улицу Ленина и направились к главной сцене у Театра-Театра. Жители региона пронесли фотографии своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны или не доживших до сегодняшнего дня.