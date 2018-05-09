«Как не побеждать, когда лезли напролом?»: в Омске состоялся Парад Победы

«Победили, потому что дружные были», «А как не побеждать, когда лезли… напролом», — говорят присутствующие ветераны, утирая слезы.

Отметить вместе с ними один из главных праздников страны собрались военные и тысячи горожан. Занять места на Соборной площади, чтобы лучше рассмотреть торжественное построение и ход военной техники, омичи пришли задолго до начала мероприятия.