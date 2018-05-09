«Как не побеждать, когда лезли напролом?»: в Омске состоялся Парад Победы
Сегодня, 9 мая, в полдень в Омске стартовал торжественный Парад, посвященный 73-летней годовщине со дня победы Советской армии над фашистами.
Сегодня, 9 мая, в полдень в Омске стартовал торжественный Парад, посвященный 73-летней годовщине со дня победы Советской армии над фашистами.
«Победили, потому что дружные были», «А как не побеждать, когда лезли… напролом», — говорят присутствующие ветераны, утирая слезы.
Отметить вместе с ними один из главных праздников страны собрались военные и тысячи горожан. Занять места на Соборной площади, чтобы лучше рассмотреть торжественное построение и ход военной техники, омичи пришли задолго до начала мероприятия.
В честь Дня Великой Победы состоялось построение омских военных, под музыкальное сопровождение оркестра по центральной улице прошла техника времен Великой отечественной войны и послевоенного времени.