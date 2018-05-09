В Ростове-на-Дону завершился Парад Победы

Открыли его на Театральной площади девочки-барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса, за которым проследовали свыше 2,6 тысячи военнослужащих разных родов войск — летчики, танкисты, артиллеристы, спецназ, бойцы МЧС, кадеты и курсанты.

А механизированную колонну в этот раз возглавили легендарный танк Т-34 и система реактивного залпового огня «Катюша».

Вслед за ними прошла современная боевая: бронеавтомобили повышенной проходимости «Тайфун» и «Тигр», затем — БТР-82АМ, БМП-3, танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Принимал Парад Победы в Ростове-на-Дону командующий войсками Южного военного округа, Герой России, генерал-полковник Александр Дворников.

Следом за парадом началось шествие Бессмертного полка. В этом году, как ожидается, в нем примет участие рекордное количество ростовчан — свыше ста тысяч человек.

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