В Ростове-на-Дону завершился Парад Победы
В южной столице завершился парад войск Ростовского гарнизона в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В южной столице завершился парад войск Ростовского гарнизона в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Открыли его на Театральной площади
А механизированную колонну в этот раз возглавили легендарный танк Т-34 и система реактивного залпового огня «Катюша».
Вслед за ними прошла современная боевая: бронеавтомобили повышенной проходимости «Тайфун» и «Тигр», затем — БТР-82АМ, БМП-3, танки Т-72Б3,
Принимал Парад Победы в
Следом за парадом началось шествие Бессмертного полка. В этом году, как ожидается, в нем примет участие рекордное количество ростовчан — свыше ста тысяч человек.