Дом, который помнит блокаду: петербуржец создал книгу памяти о жильцах старого дома на Конной

Дом под номером 10 на Конной улице — лишь один из тысяч домов в Петербурге. Сегодня здесь течет обычная жизнь. Школьники бегут с уроков домой и весело щебечут о своем. Возвращается супружеская пара с прогулки. Дверь в парадную им придерживает молодой человек. Все эти люди живут старом красивом петербургском доме. В одном из тех, что помнит страшные дни блокады.

ОДИН ДОМ, СОТНИ СУДЕБ.

Здесь мы назначили встречу с одним петербуржцем. Он ждет нас не в квартире и не у парадной. А на углу дома, у глухой стены без окон. Там он собирается сделать мемориал в память о погибших и выживших в годы блокады и на фронтах Великой Отечественной войны. Его зовут Юрий Вульф, ему 72 года. Он родился в этом доме в послевоенном 1946 году. И в этом доме жили несколько поколений его семьи.

Юрий Исаакович выпустил книгу обо всех жильцах этого дома во время войны — «Конная, 10. Память и имя». Но началось все, конечно, с истории его собственной семьи.

— Мои отец и мать родились в 1912 году. И когда было их столетие, я собрал историю своей семьи. Родственников много, родные много мне рассказывали, и я подумал: надо порядок навести. Когда все собрал, дай, думаю, напишу книжку о семье, — рассказывает Юрий Исаакович.

В дом на Конной его дед въехал в 1920 году. С этого времени Вульфы прожили в коммунальной квартире № 9 почти 70 лет. Дед Юрия Исааковича ушел на войну в 1941 году, а в 1942 пропал без вести.

— В годы блокады здесь жили две мои тетушки, сестры отца. Сам он ушел на фронт в июле 1941 года. С войны вернулся с тяжелым ранением, — рассказывает Юрий Исаакович. — Последней в этом доме из нашей семьи жила моя тетушка. Она умерла в 1989 году.

Сам Юрий Исаакович живет в соседнем доме, совсем рядом. Окна его квартиры смотрят как раз на глухую стену, где будет мемориал.

Когда петербуржец собирал информацию о своих родственниках, поиски вывели его на одну пожилую женщину, которая тоже когда-то жила в коммуналке № 9.

— Ей 94 года, сейчас она живет в Америке. Она жила в той самой квартире, где и мой дед. Приехала туда в 1940 году. И сегодня, кроме нее, больше никто моего деда не помнит. Родители ведь мои уже ушли из жизни, — добавляет Юрий Исаакович.

Так постепенно история семьи стала разрастаться в историю целого дома. Юрий Вульф стал самостоятельно изучать домовые книги и архивы. По крупицам собирал информацию и от потомков поколения войны.

Оказалось, что всего за период с 1930 по 1945 годы из 400 жильцов 159 человек дома погибли на фронте, пропали без вести и не пережили блокаду. Остались в живых чуть больше половины — 241. О судьбе еще десяти сведения так и не найдены. А вот имена 16 человек Юрий Исаакович попросил занести в Книгу Памяти, сведений о них там не было. На страницах 35 томов есть более 630 тысяч записей о тех, кто погиб в блокадном Ленинграде. Но это далеко не полные сведения. К этому страшному числу добавились и имена жильцов одного дома на Конной улице.

ПО ИМЕНАМ.

Теперь об истории этого дома знают все нынешние жильцы. Один из подъездов на Конной, 10 похож на небольшой музей. Там Юрий Исаакович разместил собранные материалы, развесил фотографии семей и небольшие рассказы о судьбах этих ленинградцев. Вот — Роговы и Ивановы из квартиры № 58. Смотрят с черно-белых фотографий Тихоновы, Смирновы, Степичевы.

Сейчас, в 2018-м, дом живет очень дружно. В редких домах сегодня соседи знают друг друга по именам и при встрече расспрашивают о делах.

— А эта женщина живет сейчас как раз в той квартире, где была моя семья когда-то, — после доброго приветствия рассказывает Юрий Исаакович. — Там сейчас по-прежнему коммуналка.

Еще два года назад Юрий Вульф пригласил всех своих соседей на акцию памяти в день начала блокады, 8 сентября. Он рассказал им, кто жил в этом доме. Петербуржцы зажгли свечи и прочли все имена когда-то не вернувшихся в этот дом.

Стенды с рассказами о блокадных семьях не так давно появились и на стене дома. Еще Юрий Исаакович установил там ко Дню Победы большой светодиодный экран, на котором будет транслироваться список имен каждого из погибших горожан во время блокады. Чтобы по нему прошли 630 тысяч имен, потребуется месяц. Старт этой акции был дан 9 мая. Там же у дома в День Победы уже традиционно собрались жители Конной, 10 и соседних домов, неравнодушные петербуржцы.

— Знаете, все говорят в этот праздник «Никто не забыт, ничто не забыто». А кто они? Вот они — здесь имена, здесь память, — показывает на список Юрий Исаакович. — Когда вспоминают человека, должны называть его имя. Ведь почему люди ходят на «Бессмертный полк»? Потому что это их родственники. Это не просто лозунги, это имена людей.

Сам мемориал пока в планах. Для того чтобы установить на доме в историческом центре Петербурга памятный знак, нужно решить еще множество вопросов. В том числе, и денежных. Юрий Исаакович не просит помощи у города. Все, что он сделал к сегодняшнему дню, — за свой счет. Экран, проводка, ремонт стены, оформление к празднику, стенды, проект мемориала. Говорит, за каждое имя погибшего в блокаде потратил чуть больше рубля, смешная сумма для того, чтобы вспомнить о каждом. Всего 800 тысяч рублей.

А следующий этап — найти архитектурное решение мемориалу. Пока на стене висит изображение одного из вариантов, как он может выглядеть. На вопрос, почему Юрий Исаакович взялся за это дело, отвечает просто:

— Человек должен после себя что-то оставить. Человек живет тем, что он хочет что-то в жизни сделать. Им не хочется, чтобы этот проект был завершен.