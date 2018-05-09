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12:38 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде завершился Парад Победы

В Калининграде завершился Парад Победы. По главной площади города в парадном строю прошли порядка 1800 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона.

Источник: Вести - Калининград

Зрителям продемонстрировали более 60-ти образцов военной техники. В том числе новейшие дистанционно управляемые специальные транспортные платформы «Платформа — М», крупнокалиберные пушки «Гиацинт», зенитно-ракетные комплексы «С-400», береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град». Возглавлял колонну легендарный танк Т-34, штурмовавший Кёнигсберг.

Впервые на площади Победы калининградцы могли наблюдать знаменитые оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10».

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