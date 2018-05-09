В Калининграде завершился Парад Победы
В Калининграде завершился Парад Победы. По главной площади города в парадном строю прошли порядка 1800 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона.
В Калининграде завершился Парад Победы. По главной площади города в парадном строю прошли порядка 1800 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона.
Зрителям продемонстрировали более 60-ти образцов военной техники. В том числе новейшие дистанционно управляемые специальные транспортные платформы «Платформа — М», крупнокалиберные пушки «Гиацинт»,
Впервые на площади Победы калининградцы могли наблюдать знаменитые