«Истории великих подвигов»: вышла в свет книга о красноярских партизанах

В книге много фотографий, обрывков фронтовых писем, зарисовок из жизни советской разведки, о которых раньше не принято было рассказывать. Всего в издание вошло 30 историй красноярских партизанов, только три из которых дожили до 73-й годовщины Победы. Они не смогли прийти на презентацию по состоянию здоровья.

В книгу вошли имена красноярцев, чьих родственников удалось установить. Над изданием работали оператор связи Telecoma вместе с Городским Cоветом депутатов Красноярска и городским Советом ветеранов.

Спикер Городского совета Татьяна Казанова вслух зачитала историю юной партизанки:

Екатерина Александровна Гоева родилась в деревне Глинка Назаровского района. В 16 лет она попала в саперную бригаду 5-й танковой разведывательной дивизии. Ночами девушку переводили через линию фронта. По «легенде», она искала своих родственников, а на самом деле собирала сведения о передвижении фашистов, их технике и вооружении.

Книгу подарят ветеранам — героям книги и их родственникам. Ознакомиться с ней можно будет во всех школьных, университетских и городских библиотеках.