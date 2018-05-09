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16:01 (мск), источник: Newslab.ru

«Истории великих подвигов»: вышла в свет книга о красноярских партизанах

Ко Дню великой Победы в Красноярске выпустили уникальную книгу «Партизанский подвиг Сибиряков-Красноярцев». На сбор историй партизанов, которые воевали в Великой Отечественной войне, ушел ровно год.

В книге много фотографий, обрывков фронтовых писем, зарисовок из жизни советской разведки, о которых раньше не принято было рассказывать. Всего в издание вошло 30 историй красноярских партизанов, только три из которых дожили до 73-й годовщины Победы. Они не смогли прийти на презентацию по состоянию здоровья.

В книгу вошли имена красноярцев, чьих родственников удалось установить. Над изданием работали оператор связи Telecoma вместе с Городским Cоветом депутатов Красноярска и городским Советом ветеранов.

Спикер Городского совета Татьяна Казанова вслух зачитала историю юной партизанки:

Екатерина Александровна Гоева родилась в деревне Глинка Назаровского района. В 16 лет она попала в саперную бригаду 5-й танковой разведывательной дивизии. Ночами девушку переводили через линию фронта. По «легенде», она искала своих родственников, а на самом деле собирала сведения о передвижении фашистов, их технике и вооружении.

Книгу подарят ветеранам — героям книги и их родственникам. Ознакомиться с ней можно будет во всех школьных, университетских и городских библиотеках.

«Оператор связи Telecoma ежегодно поздравляет ветеранов с праздником и с благодарностью от всей души дарит им подарки. Мы считаем важным поддерживать эту связь поколений, хранить память о нашей общей истории и задавать подрастающей молодежи правильные ориентиры», рассказали в компании.

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