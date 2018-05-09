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В Красноярске прошел Бессмертный полк. Очевидцы говорят: в этом году участников было даже больше, чем в раньше. Счет горожан, вставших в строй, идет на тысячи. Для многих участие в этой акции уже стало традицией, сюда пришли семьями представители сразу нескольких поколений. Многие держали в своих руках сразу портреты сразу нескольких своих родственников-ветеранов.

Колонна сформировалась на улице Дзержинского, затем двинулась по проспекту Мира в сторону Большого концертного зала. В колонне можно было увидеть известных горожан. Штендер с портретом своего отца пронес врио губернатора Александр Усс. В строю прошел глава города Сергей Еремин. Он сказал:

— Я хочу поздравить наших ветеранов и работников тыла словами: «Ребята, девчата — за вас. Спасибо, что вы нам дали мир».