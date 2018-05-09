Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем Победы

«Наш народ 73 года назад одержал Великую Победу, 27 млн советских людей погибло в той войне. Полмиллиона наших земляков отдали свои жизни за победу. Ни одна страна не принесла такой страшной жертвы во имя мира и свободы», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава края напомнил, что фашисты стирали с лица земли города, верили в свое право решать судьбы целых народов, но не ожидали самоотверженности, мужества и стойкости, которые советские воины, партизаны и труженики проявили на фронте и в тылу.

«Полгода во власти врага — страшное время оккупации для нашего края! Ожесточенные бои за Новороссийск, Туапсе, Крымск, Тамань — навсегда в летописи героических побед войны. Разрушенная страна, но не покорившийся народ. Тот самый народ, который после войны всего за два десятка лет превратил наше Отечество в одну из сильнейших держав в мире. Нам выпала честь быть потомками победителей, и сегодня мы равняемся на них», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев заметил, что парад Победы на Красной площади принимал президент России. Вся страна и весь мир видит мощь российской военной техники, аналогов которой в мире нет.

«Главное предназначение этого оружия — надежная защита рубежей нашей Родины. Сильная, независимая страна, стабильная и процветающая Кубань — вот будущее, которое мы строим. Будущее, за которое воевали наши солдаты-победители, наши воины-освободители. Будем достойны их памяти», — заключил руководитель края.

На Театральной площади участников торжества также приветствовали председатель ЗСК Юрий Бурлачко, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полпреда президента в ЮФО Алексей Ермаков, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, вице-губернаторы, представители мэрии и гордумы, командиры воинских частей, руководители силовых ведомств края, ветераны.