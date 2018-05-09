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13:56 (мск), источник: Nakanune.ru

«Бессмертный полк» в Екатеринбурге собрал более 150 тысяч человек

После окончания парада Победы, в Екатеринбурге состоялось традиционное, уже шестое шествие «Бессмертного полка».

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Несмотря на проливной дождь, более 150 тысяч участников вышли на акцию, держа в руках фотоснимки своих родственников и знакомых, ставших участниками и свидетелями Великой Отечественной войны, передает корреспондент Накануне.RU.

Колонны прошли по проспекту Ленина через площадь 1905 года к скверу перед Дворцом молодежи, где всех участников акции ждала культурно-массовая программа, каша с полевой кухни, походный чай и песни военных лет.

Напомним, впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 года в городе Томске, а с 2013 года стала всероссийской. С тех пор к торжественному мероприятию присоединились Белоруссия, Германия, Израиль, Ирландия, Казахстан, Киргизия, Норвегия, США, Украина и многие другие страны, где жива память о воинах, одержавших Победу в Великой Отечественной войне.

В прошлом году в Екатеринбурге в шествии приняло участие около 100 тысяч человек.

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