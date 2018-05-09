«Бессмертный полк — 2018» в Воронеже собрал рекордное количество участников — около 50 тысяч человек

В Воронеже прошло шествие Бессмертного полка. Как и ожидали организаторы, в акции приняло участие рекордное количество человек за все пять лет — 49 720. Если вспомнить, что все начиналось лишь с 500 участников, то можно только удивиться насколько всеобъемлющим и народным стало это шествие. Напомним, что в 2017 году на улицы города вышло чуть меньше воронежцев — 44 тысячи.

Само шествие 9 мая 2018 года началось в 10:40. Колонны людей вышли с улицы Дзержинского по улице Плехановской вдоль трибун, установленных на площади Ленина, огибая Кольцовский сквер, и выдвинулись на проспект Революции. На этот раз все участники не стали заходить на Площадь Победы — уж слишком много людей. Зато после этого каждый воронежец мог уже сам выстраивать свой маршрут и продолжать акцию уже для себя.