Хабаровчане выстроились в «Мир» и запустили в небо 1,5 тысячи шаров

Источник: Восток Медиа

На флешмоб собралось около тысячи человек. Разметку на площади сделали заранее, поэтому принять участие мог любой желающий. Найти своё место участникам помогали координаторы.

«Флешмоб проводим уже в четвёртый раз, и каждый раз строим что-то новое. В 2015 году делали георгиевскую ленту, потом — красную звезду, а в прошлом году — надпись “Мы помним”. В этот раз решили выстроить слово “Мир”. Когда, как не в такой день, говорить про мир», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» координатор флешмоба Павел Перов.

По команде организаторов студенты и школьники выстроились в слово «Мир». Те, кто ходил на репетиции, заняли свои места, остальные встали на свободные. Для чёткого контура букв участники держали ленту.

«Мир — это чтобы не было войны и люди жили мирно. Как говорил кот Леопольд: “Давайте жить дружно”. Я думаю, что война — это ужасно. Люди погибают за свою страну, а потом их семьи остаются без отцов и дедов. Пусть будет мир во всём мире», — поделилась студентка РАНХиГС Алёна Мясникова.

На сцене, где параллельно проходил концерт, ведущий дал старт флешмобу, «Мир» прокричал троекратное «Ура» и в небо отпустили 1,5 тысячи красных шаров.

Молодёжь принимала участие в мероприятии добровольно, однако большинство пришли из «Российского движения школьников» и хабаровских университетов. Так, от РАНХиГС участвовали около 200 человек.