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15:30 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчане выстроились в «Мир» и запустили в небо 1,5 тысячи шаров

Студенты и школьники из Хабаровска в День Победы устроили флешмоб. Горожане выстроились в слово «Мир» и запустили в небо 1,5 тысячи красных шаров. Мероприятие проходит в дальневосточной столице в четвёртый раз. По словам участников, они намерены прийти в следующем году снова, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

На флешмоб собралось около тысячи человек. Разметку на площади сделали заранее, поэтому принять участие мог любой желающий. Найти своё место участникам помогали координаторы.

«Флешмоб проводим уже в четвёртый раз, и каждый раз строим что-то новое. В 2015 году делали георгиевскую ленту, потом — красную звезду, а в прошлом году — надпись “Мы помним”. В этот раз решили выстроить слово “Мир”. Когда, как не в такой день, говорить про мир», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» координатор флешмоба Павел Перов.

По команде организаторов студенты и школьники выстроились в слово «Мир». Те, кто ходил на репетиции, заняли свои места, остальные встали на свободные. Для чёткого контура букв участники держали ленту.

«Мир — это чтобы не было войны и люди жили мирно. Как говорил кот Леопольд: “Давайте жить дружно”. Я думаю, что война — это ужасно. Люди погибают за свою страну, а потом их семьи остаются без отцов и дедов. Пусть будет мир во всём мире», — поделилась студентка РАНХиГС Алёна Мясникова.

На сцене, где параллельно проходил концерт, ведущий дал старт флешмобу, «Мир» прокричал троекратное «Ура» и в небо отпустили 1,5 тысячи красных шаров.

Молодёжь принимала участие в мероприятии добровольно, однако большинство пришли из «Российского движения школьников» и хабаровских университетов. Так, от РАНХиГС участвовали около 200 человек.

«Нам в университете предложили пойти, и мы согласились, всё-таки День Победы. О репетициях не знали, так пришли. У нас есть координатор от вуза, поэтому мы не переживаем, куда встать. В следующем году обязательно придём ещё», — объяснила студентка вуза Валерия Шиханова.

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