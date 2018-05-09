Парад Победы 2018 в Челябинске: Десять лучших фото празднования 9 Мая
Военная техника и раритетная форма: ТОП главных фото парада Победы 2018 в Челябинске от фотокора «Комсомолки».
Военная техника и раритетная форма: ТОП главных фото парада Победы 2018 в Челябинске от фотокора «Комсомолки».
Ровно в полдень 9 мая на площади Революции зазвучали оружейные залпы и заиграл оркестр. Курсанты вынесли флаг Российской Федерации и Знамя Победы.
— Войска Челябинского гарнизона построены! — отчеканил замначальника Челябинского гарнизона Андрей Можайский.
А дальше — поздравление и троекратное «Ура!» Оркестр исполнил гимн России, и начался торжественный марш.
Красота и мощь военной техники, слова благодарности и поклон ветеранам, улыбки и слезы зрителей… Несколько тысяч южноуральцев собрались на площади Революции, чтобы увидеть парад Победы. Еще больше — смотрели прямую трансляцию по телвизору. В параде приняли участие сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии, а также военнослужащие и курсанты. Это 73-я годовщина победы в Великой Отечественной Войне. Праздничные мероприятия продолжаются.