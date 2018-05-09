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13:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Парад Победы 2018 в Челябинске: Десять лучших фото празднования 9 Мая

Военная техника и раритетная форма: ТОП главных фото парада Победы 2018 в Челябинске от фотокора «Комсомолки».

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Ровно в полдень 9 мая на площади Революции зазвучали оружейные залпы и заиграл оркестр. Курсанты вынесли флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

— Войска Челябинского гарнизона построены! — отчеканил замначальника Челябинского гарнизона Андрей Можайский.

А дальше — поздравление и троекратное «Ура!» Оркестр исполнил гимн России, и начался торжественный марш.

Красота и мощь военной техники, слова благодарности и поклон ветеранам, улыбки и слезы зрителей… Несколько тысяч южноуральцев собрались на площади Революции, чтобы увидеть парад Победы. Еще больше — смотрели прямую трансляцию по телвизору. В параде приняли участие сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии, а также военнослужащие и курсанты. Это 73-я годовщина победы в Великой Отечественной Войне. Праздничные мероприятия продолжаются.

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