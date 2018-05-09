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19:20 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Шествие колонны «Бессмертного полка» состоялось в Нижнем Новгороде

Шествие колонны «Бессмертного полка» состоялось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 9 мая 2018 года.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Нижегород

Согласно информации, колонна начала свое шествие в 10:50. В акции приняли участие около 30 тысяч человек. По данным правоохранительных органов и регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», всего в регионе с портретами героев своих семей прошли порядка 120 тысяч человек. В числе других участников в колонне прошел и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин с портретом своего деда Владимира Васильевича Никитина. Сын главы региона Петр нес портрет своего прадеда Георгия Борисовича Петухова.

«Шли сегодня в колонне всей семьей, несли портреты моих дедушек — Георгия и Владимира. Оба были тружениками тыла, будучи подростками, работали токарями. Не доставали до станка, стояли на ящиках, работали по 12−15 часов, ковали победу», — поделился Глеб Никитин.

Глава региона также рассказал, что сегодня в Нижний Новгород приехала бабушка его супруги, которая в 1942 году была эвакуирована в Горький из Ленинграда. «Мой отец, который также шел вместе с нами сегодня, надел парадную форму, наверное, впервые лет за 20. Нахлынули воспоминания о том времени, когда он служил. Совершенно особые эмоции», — сказал Глеб Никитин.

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В шествии также приняли участие председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев и депутат Госдумы РФ, секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России» Денис Москвин. Евгений Лебедев отметил, что ежегодно все больше и больше людей выходят на улицы городов с плакатами и фотографиями фронтовиков-участников войны, чтобы поддержать акцию «Бессмертный полк» и почтить память погибших родственников.

«Шествие это воистину грандиозное. Ушедшие фронтовики как будто встают в одну колонну рядом с детьми, внуками. Это дает участникам акции возможность соприкоснуться с историей своей семьи, почувствовать себя гражданами огромной страны, историю которой нельзя забывать. “Бессмертный полк” — живая память людей, о вещах, которые для них по-настоящему важны, которые проходят через сердце», — добавил спикер Заксобрания.

Денис Москвин прошел в колонне с портретом своего деда. Москвин отметил, что бессмертный полк — это очень наглядное и мощное доказательство того, что есть вещи, которые негласно объединяют нас всех. «В России действительно нет семьи, где не было бы своего героя. И 9 мая, в один из самых важных дней для абсолютного большинства россиян, мы целыми семьями, с детьми, выходим на улицы с портретами наших героев не только для того, чтобы почтить их память, но и для того, чтобы ощутить эту так необходимую всем нам связь поколений», — сказал Москвин.

Как сообщалось ранее, маршрут шествия в этом году был определен от Верхневолжской набережной, включал в себя пл. Минина и Пожарского, Зеленский съезд, пл. Народного единства, Нижневолжскую набережную и закачивался у Парка Победы (Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности).

Напомним, в 2017 году в День Победы 115 тысяч человек прошли по улицам и площадям городов, сел и деревень во всех районах Нижегородской области. В Нижнем Новгороде в «Бессмертном полке» приняли участие свыше 20 тысяч человек. Протяженность колонны «Бессмертный полк — Нижний Новгород» составила 1,5 километра. В целом по региону в акции тогда поучаствовали 115 тысяч человек.

СПРАВКА

Горьковская область внесла большой вклад в становление Победы в Великой Отечественной войне. Из региона на фронт ушли свыше 830 тысяч человек. Вернулись с фронта живыми лишь половина из этого числа. Более 500 горьковчан получили в войну звание Героя Советского Союза.

В Нижегородской области на настоящий момент проживает 2 349 участников Великой Отечественной войны (ВОВ), 300 ветеранов ВОВ-жителей блокадного Ленинграда и 37 613 ветеранов ВОВ-тружеников тыла.

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