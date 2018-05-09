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15:31 (мск), источник: Восток Медиа

«Майский вальс» в Хабаровске впервые приняла площадь «Город воинской славы»

Впервые на площади «Город воинской славы» в Хабаровске прошла акция «Майский вальс». В День Победы в танце закружились больше 200 человек. Акция стала подарком для горожан, которых пригласили на праздник, и напоминанием о великом подвиге молодому поколению, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

«Майский вальс» в дальневосточной столице танцуют уже четвёртый год подряд. На этот раз организаторы решили поменять площадку и переместились с площади имени Ленина на более символичную для Дня Победы площадь «Город воинской славы». Впервые участники станцевали не под обычную фонограмму, а под живое исполнение. «Вальс Победы» спела курсант патриотического клуба «Данко» Арина Ромазан.

«С утра приняла участие в Параде Победы и потом с более мужественной тематики, с маршировки сумела перестроиться на более нежный образ медсестры времён Великой Отечественной войны. Конечно, этот переход был трудным, но прошёл успешно. После исполнения песни смогла станцевать вальс со всеми. Атмосфера очень приятная, тёплая и душевная, так и веет победой. Ощущения потрясающие, праздник удался», — рассказала корреспонденту агентства Арина Ромазан.

Чтобы каждая пара выполнила все движения синхронно и правильно, организаторы на протяжении месяца дважды в неделю проводили репетиции. По просьбам участников связки максимально упростили. В итоге они дались легко как опытным, так и начинающим танцорам. Так, учащийся кадетского класса школы № 38 Андрей Машкоров, впервые участвовавший в акции признался, что быстро выучил движения и готов станцевать и в следующем году.

«Нам предложил поучаствовать в акции наш учитель. С одноклассницей быстро выучили движения, хотя я вообще никогда не танцевал. Если предложат ещё раз принять участие — соглашусь, учить надо будет уже меньше», — признался Андрей Машкоров.

Для всех участников обязательным был дресс-код: парни и мужчины вышли на акцию в форме либо белой рубашке и тёмных брюках, девушки — в лёгких платьях. А хабаровчанка Вероника Иволгина пошла дальше и надела длинную юбку и гимнастёрку. По её признанию, это стало данью памяти деду, который участвовал в Великой Отечественной войне.

«Мой дедушка был кадровым военным, поэтому я решила воспроизвести форму тех лет. Надела гимнастёрку в честь деда и своих предков. Я очень рада, что у нас возрождают такую традицию, очень приятно смотреть на школьников — как они хорошо танцуют, как они патриотично настроены. Очень вдохновляет, что у нас растёт такая молодёжь. Приятно, что оказалась в таком позитивном окружении», — отметила Вероника Иволгина.

После исполнения «Майского вальса» участники акции пригласили на танец зрителей. Звуками песен военных лет площадь «Город воинской славы» наполнялась около 15 минут.

Агентство писало, что традиционно большая часть участников — школьники, однако среди поклонников «Майского вальса» стало больше взрослых пар. Пришли на площадь и малыши: самым юным танцорам исполнилось всего по шесть лет.

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