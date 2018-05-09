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32На Красной площади прошел Парад Победы
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14:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Парад Победы в Перми 2018: впервые по Октябрьской площади проехали бронемашины «Тигр» и БТР-80

Ветеранов на трибунах от непогоды укрыли пледами и дождевиками.

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Пожалуй, такого скопления народа на Октябрьской площади перед парадом не было в последние годы. 9 Мая на этот раз выпало на середину недели, да и неважная погодка не способствовала соблазну отправиться на праздничные шашлычки.

Зрительские трибуны, куда пускали всех желающих, заполнились через пять минут после того, как к ним открыли доступ. А вот некоторые почетные кресла для ветеранов так и пустовали — увы, год от года редеют ряды тех, кто защищал нашу Родину на фронте и ковал Победу в тылу.

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