«Эффектно и красиво!»: в Самаре на спуске площади Славы заработали фонтаны
Уже сейчас жители города восхищаются эффектным обновлением излюбленного места.
Уже сейчас жители города восхищаются эффектным обновлением излюбленного места.
Вечером 8 мая в областной столице включили фонтаны на спуске на площади Славы. Они оснащены подсветкой, а струи срабатывают в случайном порядке, рассказали «КП-Самара» местные жители.
— Очень эффектно и красиво! Тут и амфитеатр, и брызги от фонтанов такие яркие — очень необычно. Вечером вид просто великолепный, — говорит самарец Иван Петров.
Днем, 9 мая на спуске гуляет много детей. Фонтаны особо нравятся маленьким детям.
Отметим, что реконструкцию склона ведут несколько лет. Каскадные фонтаны расположены на втором ярусе — 4 объекта. Во всех чашах есть светящиеся камни. Подсветка в разных местах различная,