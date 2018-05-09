«Эффектно и красиво!»: в Самаре на спуске площади Славы заработали фонтаны

Источник: Комсомольская правда

Вечером 8 мая в областной столице включили фонтаны на спуске на площади Славы. Они оснащены подсветкой, а струи срабатывают в случайном порядке, рассказали «КП-Самара» местные жители.

— Очень эффектно и красиво! Тут и амфитеатр, и брызги от фонтанов такие яркие — очень необычно. Вечером вид просто великолепный, — говорит самарец Иван Петров.

Днем, 9 мая на спуске гуляет много детей. Фонтаны особо нравятся маленьким детям.