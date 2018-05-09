Назарбаев пообщался с ветеранами ВОВ в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 мая — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев возложил цветы к вечному огню у Мемориала Славы в Алматы и почтил память погибших в Великой Отечественной войне героев минутой молчания. Нурсултан Назарбаев возложил цветы к Мемориалу Славы.

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«Казахстан отправил на фронт более 1 миллиона 800 тысяч человек, половина из которых не вернулись. Они показали мужество в войне. 500 наших соотечественников получили звание Героя Советского Союза. Труженики тыла для обеспечения фронта вооружением, продовольствием и амуницией работали днем и ночью не покладая рук», — заявил Нурсултан Назарбаев в своем поздравительном слове.

Президент Казахстана подчеркнул, что нынешнее поколение может считать себя счастливым, потому что не видело ужасов войны.

«Наши деды пережили революцию и репрессии, наши отцы — Великую Отечественную войну. Только наше поколение живет в мирное время, и в этом большая заслуга наших ветеранов. Огромное вам спасибо!» — сказал глава государства. Нурсултан Назарбаев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны.

Также состоялось неформальное общение президента с ветеранами войны и тружениками тыла.

«Когда вы рядом, мы — ваши дети и внуки — чувствуем себя более спокойно. Подпитываемся вашим героизмом, учимся у вас стойкости, как быть патриотами Родины, любить землю своих отцов и до последней капли крови бороться и быть готовыми отдать жизнь за нашу Отчизну — за наш любимый Казахстан», — отметил Назарбаев.