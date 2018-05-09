Празднование Дня Победы глазами россиян
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россияне по всей стране празднуют День Победы и активно делятся в социальных сетях фотографиями с парадов и других праздничных мероприятий.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россияне по всей стране празднуют День Победы и активно делятся в социальных сетях фотографиями с парадов и других праздничных мероприятий.
В параде Победы, который прошел в Москве, принимали участие более 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц военной техники, 75 самолетов и вертолетов.
Парады проходили и в других городах. Например, в
В своей речи перед парадом российский президент Владимир Путин подчеркнул, что День Победы всегда будет для всех россиян священным праздником общенациональной гордости и вечной немеркнущей памяти.
После парада в городах России и других стран началась акция «Бессмертный полк»: потомки людей, боровшихся с фашизмом во время Второй мировой войны, идут с портретами своих родственников, участвовавших в военных действиях.
Российские каналы подготовили свои программы ко Дню Победы. Они включают в себя показ военных фильмов и праздничные концерты, а канал РЕН ТВ проводит на Триумфальной площади в Москве фестиваль «Военная тайна», на котором выступят известные российские рок-музыканты: группы «Серьга», Юта, «25/17», «Ва-Банкъ».
Различные праздничные мероприятия запланированы в городах по всей России. В Хабаровске пройдет краевая патриотическая акция «Эскадрилья Героев», в рамках которой 12 легкомоторных самолетов, украшенных портретами авиаторов, участвовавших в Великой Отечественной войне, пролетят вдоль прибрежной черты города.
В Сургуте состоится реконструкция начала наступательной операции на Берлин и штурма Зееловских высот. В Калининграде реконструкторы устроят штурм Кенигсберга. В Архангельске утро 9 мая началось с легкоатлетического пробега. В Воронеже пройдет
В Рязани в День победы проходит спортивная акция «Рекорд Победы», участники которой будут отжиматься столько же раз, сколько прошло мирных дней со дня окончания Великой Отечественной войны.
В большинстве городов торжества по случаю Дня Победы закончатся праздничным салютом, в том числе в Кемерово. Ранее в этом городу праздничный фейерверк здесь отменили
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