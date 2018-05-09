В День Победы 2018 иркутянам показали реконструкцию Сталинградской битвы
Сотни зрителей собрались на площади у стадиона «Труд», чтобы вспомнить дни, переломившие ход войны.
Сотни зрителей собрались на площади у стадиона «Труд», чтобы вспомнить дни, переломившие ход войны.
Одной из изюминок празднования Дня Победы в Иркутске стала реконструкция Сталинградской битвы. И неспроста! Ведь это особая страница истории, которая стала одной из самых кровавых в истории человечества и переломила ход войны. С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года шли бои. Постановку одного из них и увидели 9 мая иркутяне. Сотни зрителей собрались на площади у стадиона «Труд», чтобы вспомнить те страшные дни.
— Мы хотим показать театрализованную постановку о 272-м иркутском стрелковом полке НКВД, — произнес вступительную речь один из организаторов реконструкции Роман Самсонов. — Есть стереотип о том, что чекисты были сплошь предателями, но это не правда. Иркутские чекисты воевали в Сталинграде на передовой, и ценой собственных жизней удерживали город. Их полк погиб.
— Нам некуда отступать! — делает вывод командир.
Не хватает боеприпасов и медикаментов, но советские воины намерены дать бой. Пусть даже он и станет последним. Опять перестрелка. Вот мы видим, как фашисты захватили русского солдата в плен, но тот ценой собственной жизни убивает врагов, взорвав гранату. Противостояние продолжается. Как вдруг на подмогу подходят бойцы 272-го иркутского стрелкового полка НКВД. И уже вместе красноармейцы решаются пойти в атаку.
«Передадим привет от батюшки Байкала! За родину, за Сталина!» — с этими криками начинается решающая схватка. Фашисты разбиты и взяты в плен.
— Нам с сыном постановка понравилась, — поделилась впечатлениями одна из зрительниц Ольга Терентьева. — Конечно, тут нет спецэффектов, как в голливудских боевиках, но это наша история. Моему сыну только 8 лет, а он уже просит меня купить
— Я случайно получил роль, — рассказывает Михаил Костин, сыгравший солдата Белова. — Увидел в прошлом году в соцсетях объявление о наборе актеров, решил попробовать свои силы. Так и остался в коллективе. Сложности были, ведь эти сцены надо не играть, а жить ими.
Вероятно, реконструкция Сталинградской битвы, которую увидели иркутяне станет не последней постановкой в этом году. Организаторы готовят другой сценарий для показа 22 июня, в день, когда началась Великая Отечественная война.