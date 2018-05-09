В День Победы 2018 иркутянам показали реконструкцию Сталинградской битвы

Одной из изюминок празднования Дня Победы в Иркутске стала реконструкция Сталинградской битвы. И неспроста! Ведь это особая страница истории, которая стала одной из самых кровавых в истории человечества и переломила ход войны. С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года шли бои. Постановку одного из них и увидели 9 мая иркутяне. Сотни зрителей собрались на площади у стадиона «Труд», чтобы вспомнить те страшные дни.

— Мы хотим показать театрализованную постановку о 272-м иркутском стрелковом полке НКВД, — произнес вступительную речь один из организаторов реконструкции Роман Самсонов. — Есть стереотип о том, что чекисты были сплошь предателями, но это не правда. Иркутские чекисты воевали в Сталинграде на передовой, и ценой собственных жизней удерживали город. Их полк погиб.

Постановка открылась сценой, как дети собирают патроны после боев на одной из городских улиц. Через секунду округа заполняется звуками автоматных очередей. Это солдат 321-сибирской дивизии оттесняют фашисты. Красноармейцы спасают детей, оказавшихся на линии огня, и прячутся в полуразрушенных домах.

— Нам некуда отступать! — делает вывод командир.

Не хватает боеприпасов и медикаментов, но советские воины намерены дать бой. Пусть даже он и станет последним. Опять перестрелка. Вот мы видим, как фашисты захватили русского солдата в плен, но тот ценой собственной жизни убивает врагов, взорвав гранату. Противостояние продолжается. Как вдруг на подмогу подходят бойцы 272-го иркутского стрелкового полка НКВД. И уже вместе красноармейцы решаются пойти в атаку.

«Передадим привет от батюшки Байкала! За родину, за Сталина!» — с этими криками начинается решающая схватка. Фашисты разбиты и взяты в плен.

— Нам с сыном постановка понравилась, — поделилась впечатлениями одна из зрительниц Ольга Терентьева. — Конечно, тут нет спецэффектов, как в голливудских боевиках, но это наша история. Моему сыну только 8 лет, а он уже просит меня купить какую-нибудь книжку про Сталинградскую битву.

После представления зрителей пригласили сделать памятное селфи с актерами. От желающих отбоя не было.

— Я случайно получил роль, — рассказывает Михаил Костин, сыгравший солдата Белова. — Увидел в прошлом году в соцсетях объявление о наборе актеров, решил попробовать свои силы. Так и остался в коллективе. Сложности были, ведь эти сцены надо не играть, а жить ими.