Красноярцы установили рекорд России, исполнив 14-тысячным хором песню «День Победы»

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 мая, красноярцы установили рекорд России. После прохождения Бессмертного полка по проспекту Мира на площади возле Большого концертного зала собралось около 14 тысяч человек. Участники акции хором спели бессмертный «День Победы». Слова этой песни — в сердцах каждого. У присутствующих создалось впечатление, что вместе с ныне живущими пели деды и прадеды, которые прошли по дорогам войны.

Инициатива акции принадлежит главе города Сергею Еремину. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вручил ему почетную грамоту и поздравил красноярцев с великим праздником.

Стоит отметить, что красноярцы оставили далеко позади прошлых рекордсменов — иркутян. В 2015 году жители Иркутска хором в 1300 человек исполнили песню «Давай, Россия».