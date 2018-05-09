Красноярцы установили рекорд России, исполнив 14-тысячным хором песню «День Победы»
«Вместе с нами пели наши деды и прадеды».
«Вместе с нами пели наши деды и прадеды».
Сегодня, 9 мая, красноярцы установили рекорд России. После прохождения Бессмертного полка по проспекту Мира на площади возле Большого концертного зала собралось около 14 тысяч человек. Участники акции хором спели бессмертный «День Победы». Слова этой песни — в сердцах каждого. У присутствующих создалось впечатление, что вместе с ныне живущими пели деды и прадеды, которые прошли по дорогам войны.
Инициатива акции принадлежит главе города Сергею Еремину. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вручил ему почетную грамоту и поздравил красноярцев с великим праздником.
А вообще на счету Красноярска несколько рекордов страны. К примеру, в Книге рекордов России столица Красноярского края отмечена как город, где живёт самый молодой посол Универсиады нашей страны. Именно у нас были зафиксированы самые массовые обнимашки в России, создана аббревиатура университета, составленная из наибольшего количества его студентов (СФУ).