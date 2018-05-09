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18:59 (мск), источник: АиФ Самара

В марше «Бессмертного полка» в Самаре приняло участие 27 тыс. человек

В Самаре в рамках празднования Дня Победы проводилась ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк». В этом году в ней приняли участие 27 тыс. человек.

В рядах колонны «Бессмертного полка» прошел и глава региона Дмитрий Азаров.

Напомним, акция проводится в Самаре уже четвертый год. В этом году колонна «Бессмертного полка» начала свой путь на ул. Молодогвардейской (от ул. Ленинградской до ул. Некрасовской) и прошла до площади Куйбышева.

Прохождение колонны акции по площади Куйбышева стало кульминацией парада Победы. В это время было организовано прямое включение парада на Красной площади в Москве, где с главной площади страны к жителям России обратился президент Владимир Путин.

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