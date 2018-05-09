В марше «Бессмертного полка» в Самаре приняло участие 27 тыс. человек
В Самаре в рамках празднования Дня Победы проводилась ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк». В этом году в ней приняли участие 27 тыс. человек.
В Самаре в рамках празднования Дня Победы проводилась ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк». В этом году в ней приняли участие 27 тыс. человек.
В рядах колонны «Бессмертного полка» прошел и глава региона Дмитрий Азаров.
Напомним, акция проводится в Самаре уже четвертый год. В этом году колонна «Бессмертного полка» начала свой путь на ул. Молодогвардейской (от ул. Ленинградской до ул. Некрасовской) и прошла до площади Куйбышева.
Прохождение колонны акции по площади Куйбышева стало кульминацией парада Победы. В это время было организовано прямое включение парада на Красной площади в Москве, где с главной площади страны к жителям России обратился президент Владимир Путин.