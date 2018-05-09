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15:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутяне приняли участие в акции «Бессмертный полк» в ЮАР

Они прошли по Йоханнесбургу с портретами сибиряков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

И вдали от родины знают об акции «Бессмертный полк». Даже в далеком от России ЮАР 9 мая люди вышли на улицы почтить память тех, кто погиб на войне. В шествии на территории храма преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге приняла участие и супружеская пара из Иркутска — Максим и Ольга Федоровы.

— Мы в ЮАР живем уже три года, муж работает здесь по контракту инженером на горно-обогатительном комбинате, — рассказывает Ольга. — Раньше на День Победы только как зрители приходили посмотреть на шествие. А в этом году нас 9-летний сын Иван спросил: «Почему мы не участвуем?». Задался целью, узнал историю прадеда, попросил родных из Иркутска прислать его портрет и сделал штендер.

Семья пронесла портрет своего родственника Олимпа Васильевича Федорова, который воевал в саперных войсках, участвовал в битве за Берлин.

— Он вернулся домой живым, что очень редко для сапера. Сами понимаете, это одна из самых опасных военных специальностей, — рассказывает внук Максим. — Из Германии на родину привез трофейную немецкую овчарку и обучал ее. Мы своим дедом гордимся!

В Йоханнесбурге живет около 200 человек из России. Для них День Победы — еще один повод встретиться с земляками, ощутить свою общность и почтить память погибших в годы войны.

— Для наших детей это также возможность получше узнать историю, ведь они учатся в местных школах, где не говорят о событиях тех лет, — рассказывает Ольга. — А нужно с благодарностью относиться к нашим передкам. У нас, конечно, колонна не такая многочисленная, как даже в родном Иркутске. Всего около 150 человек участвовали в акции, но это же не главное. Главное то, что мы помним о наших прадедах.

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