Иркутяне приняли участие в акции «Бессмертный полк» в ЮАР
Они прошли по Йоханнесбургу с портретами сибиряков, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Они прошли по Йоханнесбургу с портретами сибиряков, участвовавших в Великой Отечественной войне.
И вдали от родины знают об акции «Бессмертный полк». Даже в далеком от России ЮАР 9 мая люди вышли на улицы почтить память тех, кто погиб на войне. В шествии на территории храма преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге приняла участие и супружеская пара из Иркутска — Максим и Ольга Федоровы.
— Мы в ЮАР живем уже три года, муж работает здесь по контракту инженером на
— Он вернулся домой живым, что очень редко для сапера. Сами понимаете, это одна из самых опасных военных специальностей, — рассказывает внук Максим. — Из Германии на родину привез трофейную немецкую овчарку и обучал ее. Мы своим дедом гордимся!
В Йоханнесбурге живет около 200 человек из России. Для них День Победы — еще один повод встретиться с земляками, ощутить свою общность и почтить память погибших в годы войны.
— Для наших детей это также возможность получше узнать историю, ведь они учатся в местных школах, где не говорят о событиях тех лет, — рассказывает Ольга. — А нужно с благодарностью относиться к нашим передкам. У нас, конечно, колонна не такая многочисленная, как даже в родном Иркутске. Всего около 150 человек участвовали в акции, но это же не главное. Главное то, что мы помним о наших прадедах.