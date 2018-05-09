Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Привет США: мимо доллара и санкций Китай идет в Крым
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Максим Галкин исполнил мечту 4-летнего сына
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
«Другой человек»: Елена Темникова кардинально сменила имидж
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Солдаты голову бы свернули: ответ РФ на отказ Киева от Дня Победы
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Волочкова сбросила топ от бикини – СМИ
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
«Приговор»: профессор из США о новом правительстве РФ - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
10Историческая встреча лидеров двух Корей
17:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В шествии Бессмертного полка в Ростове-на-Дону приняли участие свыше ста тысяч человек

Более ста тысяч человек приняли участие в шествии Бессмертного полка в Ростове-на-Дону, следовавшего сразу за Парадом Победы, сообщил газете «КП — Ростов-на-Дону» губернатор Василий Голубев, сам прошедший в колонне с портретом своего деда-фронтовика — Максима Савельевича Юрова.

Источник: Комсомольская правда

— Я только что прошел в «Бессмертном полку» вместе с внуками, и каждый, кто сюда приходит, он идет по сердцу, от души, — отметил глава региона. — Это нужно для того, чтобы наше подрастающее поколение знало и не забывало, что мирное синее небо над головой нам подарили деды, которые полегли в войну, получили ранения, умерли от ран. Дай Бог, чтобы те ветераны, кто жив, как можно дольше оставались среди нас. В строю Бессмертного полка сегодня прошли в Ростове свыше 100 тысяч человек, а во всей области (шествия состоялись практически во всех городах и районах области. — прим. ред.) — более 200 тысяч. Всех с Победой!

Впервые шествие Бессмертного полка состоялось в Ростове-на-Дону пять лет назад, в 2013-м, одним из главных инициаторов проведения этой акции стал ныне покойный Борис Старосельский, три десятка лет возглавлявший городской Совет ветеранов. Тогда в общем строю прошли пять тысяч человек, но с каждым годом людей, выходящих 9-го мая с портретами своих дорогих фронтовиков вслед за расчетами Парада Победы, становится все больше.

Все новости региона
 Опасные 20:0: сборную России по хоккею ждет первая серьезная проверка
В Дагестане двое боевиков взорвали могилу богослова, погибшего при теракте
В Москве проходит акция «Бессмертный полк» (видеотрансляция)
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
В России прошла акция «Бессмертный полк» (фото)
Тонны шоколада затопили дорогу после аварии в Польше
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби? Главные события очередного дня на мировом форуме в Дании
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь