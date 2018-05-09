В шествии Бессмертного полка в Ростове-на-Дону приняли участие свыше ста тысяч человек

— Я только что прошел в «Бессмертном полку» вместе с внуками, и каждый, кто сюда приходит, он идет по сердцу, от души, — отметил глава региона. — Это нужно для того, чтобы наше подрастающее поколение знало и не забывало, что мирное синее небо над головой нам подарили деды, которые полегли в войну, получили ранения, умерли от ран. Дай Бог, чтобы те ветераны, кто жив, как можно дольше оставались среди нас. В строю Бессмертного полка сегодня прошли в Ростове свыше 100 тысяч человек, а во всей области (шествия состоялись практически во всех городах и районах области. — прим. ред.) — более 200 тысяч. Всех с Победой!