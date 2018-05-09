В Шымкенте и Таразе ощутили толчки от землетрясения на таджикско-афганской границе

Источник: Informburo.kz

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе Таджикистана и Афганистана, подземные толчки от которого ошущались в Шымкенте и Таразе, сообщается на сайте сейсмической станции ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

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«9 мая в 16:41 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 764 км на юго-запад от Алматы на границе Афганистана и Таджикистана. Магнитуда 6,8. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось в Шымкенте, Таразе 2−3 балла», — сказано в сообщении.

Подземные толчки были зафиксированы в 46 км к северо-востоку от афганского города Джарм и в 53 км к юго-западу от города Хорог в Таджикистане, сообщает РИА «Новости».