В Шымкенте и Таразе ощутили толчки от землетрясения на таджикско-афганской границе
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на границе Афганистана и Таджикистана.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на границе Афганистана и Таджикистана.
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе Таджикистана и Афганистана, подземные толчки от которого ошущались в Шымкенте и Таразе, сообщается на сайте сейсмической станции ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
«9 мая в 16:41 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 764 км на
Подземные толчки были зафиксированы в 46 км к
О жертвах и разрушениях не сообщается.