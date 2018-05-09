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15:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Семья из Иркутска, которая опоздала на рейс, не смогла отсудить компенсацию у авиакомпании

Суд отказал им в компенсации за потерянные билеты.

Источник: Комсомольская правда

Семья из Иркутска обратилась в суд с иском к авиакомпании. Иркутяне рассказали, что купили билеты в Москву. В день вылета они приехали в аэропорт, прошли регистрацию и ждали посадки, ориентируясь на информационное табло.

Однако в итоге увидели, что посадка заканчивается. Сотрудники авиакомпании отказали в посадке на борт. Супругам пришлось покупать билеты на другой рейс. В иске иркутяне указали, что на информационном электронном табло была размещена информация, не соответствующая действительности.

Но в суде пассажирам отказали во взыскании с авиакомпании стоимости билетов, неустойки, штрафа, расходов по оплате госпошлины.

— До истцов заблаговременно была доведена информация о времени окончания посадки, вылет воздушного судна был назначен на 21.45, в посадочном талоне указано время окончания посадки — за 20 минут до времени вылета, — сообщили в Октябрьском районном суде.

Семья же приехала в аэропорт перед самым вылетом. Так что их доводы о недостоверной информации на электронном табло не повлияли на выводы суда.

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