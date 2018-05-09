Боевые корабли ТОФ отметили День Победы ...

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота, в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга», вышедший 7 мая из Владивостока в дальний поход, встречает День Победы в Японском море, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.