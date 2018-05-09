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15:43 (мск), источник: VLADNEWS

Боевые корабли ТОФ отметили День Победы

Моряки 9 мая находятся в Японском море.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота, в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга», вышедший 7 мая из Владивостока в дальний поход, встречает День Победы в Японском море, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В честь праздника на кораблях состоялось общее построение экипажей, на котором было зачитано поздравление Военного совета Тихоокеанского флота. Командир похода капитан 1 ранга Олег Королёв и командиры кораблей наградили лучших военнослужащих грамотами, нескольким тихоокеанцам за отличия в службе присвоены очередные воинские звания и вручены погоны.

Сегодня моряков ожидал праздничный обед и концерт художественной самодеятельности, подготовленный силами экипажей.

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