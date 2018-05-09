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15:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинск 9 мая: «Зверобой», пробки в подземных переходах и «Бессмертный полк»

День Победы в Челябинске перешел в массовые народные гуляния, которые продолжаются, несмотря на накрапывающий дождь. Подробности парада и шествия «Бессмертного полка» в столице Южного Урала — в фоторепортаже «ФедералПресс».

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фотографий
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9 мая в последние годы редко радовало челябинцев хорошей погодой. Поэтому отметки в +18−19 градусов на термометрах заставили выйти на улицы тысячи людей.

Уже за час до начала торжественного построения местных силовиков, ветеранов и воспитанников кадетстких классов на площади Революции ее периметр был плотно забит народом.

Приходили заранее, приводили детей, многие горожане украсились атрибутами праздника Победы — георгиевскими ленточками, пилотками, стилизованными под военную форму 1940-х годов. Несмотря на огромное количество народа, офицерам уважительно давали проход. Негласное правило не сработало только в подземных переходах на площади Революции, где спешащие перейти перекрытый проспект Ленина люди создали настоящую пробку. К счастью, в заторе никто не пострадал.

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Парад Победы открылся выходом знаменной группы из курсантов челябинского филиала Военно-воздушной академии РФ (бывшее ЧВВАУШ), вынесших копию Знамени Победы и государственный флаг России.

В двух десятках «коробочек» на площади собрались кадеты из школы-интерната с начальной летной подготовкой, юные барабанщики школы № 45, курсанты-штурманы, летчики Шагольской авиабазы, чебаркульской танковой дивизии, сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, студенты военного факультета ЮУрГУ.

Торжественным маршем прошли реконструкторы, воссоздавшие облики стрелкового взвода и взвода специалистов-кинологов. Но первыми, сразу за знаменосцами, по площади промаршировали члены Российского союза ветеранов. Челябинск в годы Великой Отечественной войны не зря называли Танкоградом.

Зрители увидели боевые машины 1940-х годов — знаменитый Т-34, основу танковых войск Красной армии в то время, тяжелый ИС-3 (эта машина не успела поучаствовать именно в Великой Отечественной, но прекрасно показала себя летом 1945 года при разгроме японских войск) и самоходную установку ИСУ-152, больше известную в войсках, как «Зверобой»: от ее могучей пушки не могла спасти броня тяжелых немецких танков.

Затем настала очередь легкой техники: по площади прошли реставрированные военные мотоциклы, вооруженные минометами и пулеметами — такие же машины служили в разведке Уральского добровольческого танкового корпуса, грузовики и тягачи военных лет с полевыми кухнями и противотанковыми орудиями на прицепе — «полуторки», лендлизовские «Доджи» и другие машины.

На площадь вывели и современную технику: БТС-80 от областного отделения ДОСААФ, бронированные «Уралы» производства миасского автозавода, гусеничные тягачи МТЛБ и поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2, занимающиеся спасением приземлившихся космонавтов. Вслед за военными на площади Революции появились артисты: ветеранам были представлены несколько танцевальных номеров, прозвучала известная песня челябинского ВИА «Ариэль» «Тишина».

Стартовавшее в 15 часов шествие «Бессмертного полка» по масштабу затмило даже парад Победы. На площади у Южно-Уральского госуниверситета собралось несколько тысяч человек, «вооруженных» штендерами с фото погибших в годы Великой Отечественной родственников.

Для прохождения «Бессмертного полка» полиция с помощью дорожной техники на четыре часа полностью перекрыла главную улицу Челябинска, проспект Ленина. В шествии приняли участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Заксобрания Владимир Мякуш, областные и городские депутаты, известные в городе бизнесмены и общественники — но все они просто потерялись в массе рядовых горожан, вышедших почтить память предков. Шествие завершилось у Вечного огня на аллее Славы.

В настоящее время по всему городу продолжаются другие праздничные мероприятия. Финалом праздника Победы станет фейерверк на набережной реки Миасс.

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