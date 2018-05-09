Крымский космонавт Шкаплеров развернул знамя Победы на орбите

Соответствующие фотографии Шкаплеров опубликовал на своей странице в Instagram.
«На календаре 9 мая — День Победы! На Красной площади в Москве и во всех крупных городах проходят парады, и мы с Олегом Артемьевым тоже решили совершить торжественный пролет над планетой в нашем космическом танке! С Праздником! С Днем Победы! Ура!!!», — написал Шкаплеров.
Также российские космонавты развернули на МКС знамя Победы и сфотографировались с портретами своих родственников, воевавших в ВОВ.
«С каждым годом рядом с нами остается все меньше и меньше живых свидетелей событий Великой Отечественной войны. И я считаю, что мы должны сделать все, чтобы сберечь память о защитниках нашей Родины, поэтому участвую в акции «Бессмертный Полк», — отметил Шкаплеров.