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19:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре открыли мемориальную доску знаменитому маршалу Дмитрию Устинову

На мероприятии собралось множество жителей Крутых Ключей.

В областной столице 9 мая отмечают День Победы. Праздничные мероприятия сегодня развернулись и в микрорайоне Крутые Ключи. Там открыли мемориальную доску маршалу Дмитрию Устинову.

— Устинов — уроженец Самары. Во время Великой Отечественной войны он был наркомом вооружения СССР и являлся лидером в команде талантливых инженеров, конструкторов и руководителей производства оружия. В 70−80-е годы прошлого века Дмитрий Устинов был министром обороны СССР. Он является кавалером одиннадцати орденов Ленина, — рассказывают организаторы мероприятия.

Памятную доску маршалу Устинову открыли на улице, названной в его честь. На торжественную церемонию пришли местные жители. После они устроили митинг возле памятника танку Т-34.

Напомним, что сегодня праздничные мероприятия, посвященные 9 мая, прошли и на площади имени Куйбышева. Там собралось около 70 тысяч человек. 27 тысяч приняли участие в шествии «Бессмертного полка».

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