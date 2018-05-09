В Самаре открыли мемориальную доску знаменитому маршалу Дмитрию Устинову

В областной столице 9 мая отмечают День Победы. Праздничные мероприятия сегодня развернулись и в микрорайоне Крутые Ключи. Там открыли мемориальную доску маршалу Дмитрию Устинову.

— Устинов — уроженец Самары. Во время Великой Отечественной войны он был наркомом вооружения СССР и являлся лидером в команде талантливых инженеров, конструкторов и руководителей производства оружия. В 70−80-е годы прошлого века Дмитрий Устинов был министром обороны СССР. Он является кавалером одиннадцати орденов Ленина, — рассказывают организаторы мероприятия.

Памятную доску маршалу Устинову открыли на улице, названной в его честь. На торжественную церемонию пришли местные жители. После они устроили митинг возле памятника танку Т-34.