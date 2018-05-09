Мировые звёзды выступят в центре Кишинёва: программа концерта
Грандиозный концерт по случаю Дня Победы и Дня Европы пройдёт в центре Кишинёва.
Грандиозный концерт по случаю Дня Победы и Дня Европы пройдёт в центре Кишинёва.
На сцене выступят местные и зарубежные исполнители. Всех жителей и гостей столицы приглашают принять участие в праздновании 9 мая.
Концерт начнётся в 17:00 с выступления оркестра «Plai Moldovenesc» и братьев Адваховых.
В 18:00 на сцене покажут
Специальным гостем концерта станет российский исполнитель Николай Басков.
В 19:40 на сцене выступит молодая исполнительнаца Ирина Римес с пьесой «Visele» («Сны»).
Начиная с 20:35 грандиозный концерт продолжится выступлением Томаса Андерса. Солист группы «Modern Talking» исполнит на сцене известный хит «You’re My Heart, You’re My Soul», покоривший сердца миллионов.
Много энергии и позитива обещает передать зрителям и румынская певица Delia, которая выступит в 21:45.
Концерт в центре столицы завершится красочным фейерверком.
Всех жителей и гостей столицы приглашают принять участие в праздновании Дня Победы и Дня Европы.
Мероприятие организовано Демократической Партией Молдовы.