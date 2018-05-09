Мировые звёзды выступят в центре Кишинёва: программа концерта

На сцене выступят местные и зарубежные исполнители. Всех жителей и гостей столицы приглашают принять участие в праздновании 9 мая.

Концерт начнётся в 17:00 с выступления оркестра «Plai Moldovenesc» и братьев Адваховых. В 18:00 на сцене покажут музыкально-хореографический спектакль «Ода радости». Затем любители классической музыки смогут послушать произведения в исполнении Евгения Доги, Амелии и Валентина Узун. Также зрителей ждёт выступления танцевальных коллективов «Жок» и «Кодрянка». Специальным гостем концерта станет российский исполнитель Николай Басков.

В 19:40 на сцене выступит молодая исполнительнаца Ирина Римес с пьесой «Visele» («Сны»).



Начиная с 20:35 грандиозный концерт продолжится выступлением Томаса Андерса. Солист группы «Modern Talking» исполнит на сцене известный хит «You’re My Heart, You’re My Soul», покоривший сердца миллионов.



Много энергии и позитива обещает передать зрителям и румынская певица Delia, которая выступит в 21:45.



Концерт в центре столицы завершится красочным фейерверком.



Всех жителей и гостей столицы приглашают принять участие в праздновании Дня Победы и Дня Европы.