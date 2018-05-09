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16:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В соцсетях появилось видео с экспедиторами, уронившими хлеб в лужу

За несколько часов ролик собрал 54 тысячи просмотров.

9 мая в группе новосибирской службы эвакуации появилось видео под названием «Хлеб в луже». В кадре — экспедиторы, которые поднимают упавшие на дорогу и в лужу буханки.

— Как сообщает подписчица, экспедиторы компании «Восход» при выгрузке рассыпали хлеб на асфальт, в том числе в лужу. Часть изделий отнесли в магазин, а остальной хлеб сложили обратно в автомобиль, — сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

За считанные часы ролик собрал более 54 тысяч просмотров и десятки комментариев:

— Хлеб упакован: видимо, более-менее чистый в магазин отнесли, а совсем грязный выкинут или курам отдадут, — предполагает Александр Петров.

— Да, плохо, что к продукции так относятся, но вспомнил бы кто-нибудь подобный факт не на 9 мая? — рассуждает Яков Гуськов.

К сожалению, нам не удалось связаться с «Восходом» и получить комментарий, что произошло и куда дальше отправили хлеб. Однако представители компании могут связаться с редакцией по тел. 8−913−068−56−72 и разъяснить ситуацию.

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