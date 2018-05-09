В соцсетях появилось видео с экспедиторами, уронившими хлеб в лужу
За несколько часов ролик собрал 54 тысячи просмотров.
За несколько часов ролик собрал 54 тысячи просмотров.
9 мая в группе новосибирской службы эвакуации появилось видео под названием «Хлеб в луже». В кадре — экспедиторы, которые поднимают упавшие на дорогу и в лужу буханки.
— Как сообщает подписчица, экспедиторы компании «Восход» при выгрузке рассыпали хлеб на асфальт, в том числе в лужу. Часть изделий отнесли в магазин, а остальной хлеб сложили обратно в автомобиль, — сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
За считанные часы ролик собрал более 54 тысяч просмотров и десятки комментариев:
— Хлеб упакован: видимо,
— Да, плохо, что к продукции так относятся, но вспомнил бы
К сожалению, нам не удалось связаться с «Восходом» и получить комментарий, что произошло и куда дальше отправили хлеб. Однако представители компании могут связаться с редакцией по тел. 8−913−068−56−72 и разъяснить ситуацию.