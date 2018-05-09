Политики и миллиардеры: новички рейтинга самых влиятельных людей мира по версии Forbes

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В ежегодный рейтинг самых влиятельных людей по версии Forbes входят 75 человек — по одному на каждые 100 миллионов жителей Земли. В этом году в рейтинге 17 новых лиц. Среди них есть президенты, миллиардеры, главы политических и общественных организаций и руководители крупнейших компаний. Единственное сходство: их слова и действия влияют на множество людей, компаний — и даже на целые экономики.

Единственный новичок, вошедший в первую десятку — Мохаммед ибн Салман Аль Сауд (№ 8). В ноябре прошлого года наследный принц Саудовской Аравии запер в роскошном отеле 200 самых богатых и могущественных людей страны (включая своего двоюродного брата-миллиардера) и вынудил их передать личные состояния государству в рамках «антикоррупционной кампании». После национализации их активов он отправился в тур по Америке, чтобы встретиться, в числе прочих, с Трампом, Безосом, Гейтсом и Опрой.

Бывший партнер инвестфонда Carlyle Group Джером Пауэлл стал руководителем главного центрального банка мира — Федеральной резервной системы в феврале, когда Трамп не продлил срок полномочий Дженет Йеллен. Выпускник юридической школы Джорджтауна придется отвечать высоким ожиданиям, поскольку принято считать, что Йеллен добилась выдающихся результатов в отношении снижения уровня безработицы и роста финансового рынка.

В начале 2017 года, когда фаворит президентской гонки во Франции Франсуа Фийон оказался в центре коррупционного скандала, относительно малоизвестный Эммануэль Макрон не упустил свой шанс. Объединив центристов и левых, в мае прошлого года Макрон обошел кандидата от крайне правых Марин Ле Пен и в 39 лет стал самым молодым лидером Франции после Наполеона. У бывшего банкира Ротшильда большие планы на традиционно упрямую страну — в интервью для Forbes он поклялся отменить налог в 30% для всех, кто пытается вывести денежные средства из Франции.

В августе прошлого года Джон Флэннери стал CEO General Electric. Легендарная американская компания видела лучшие времена с тех пор, как Эдисон основал ее в 1890 году: за последние три года котировки акций сократилась вдвое, в основном из-за десятилетий неудачных приобретений в энергетической отрасли. Обладателю степени MBA Уортонской школы бизнеса, много лет проработавшему в GE, будет непросто убедить инвесторов и клиентов, что корпорация сможет вернуть себе прежнее положение.

Один из ключевых руководителей Европейского союза Жан-Клод Юнкер дебютирует в сложный год. После Брексита неприязнь к Евросоюзу во многих странах стала сильнее, чем когда-либо в прошлом. Теперь бывшему премьер-министру Люксембурга придется убеждать глав правительств и простых граждан, что ЕС и сейчас, 26 лет спустя после его основания, остается хорошей идеей.

Когда Рекс Тиллерсон покинул Exxon Mobil с «золотым парашютом» в размере $180 млн ради, как оказалось позднее, краткого пребывания в должности Государственного секретаря США, совет директоров назначил Даррена Вудса новым CEO компании. У уроженца Канзаса большие планы на Exxon в преддверии эпохи низкоуглеродных технологий. «Мы понимаем риски [воздействия углерода на глобальный климат]», — сообщил он Forbes ранее в этом году.

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Единственный южноамериканец в списке — президент Бразилии, Мишел Темер, который, будучи вице-президентом, унаследовал важнейший пост в стране после того, как его предшественник Дилма Русеф была отстранена от должности в результате импичмента. Сейчас для президента Бразилии непростое время: предшественник Русеф на президентском посту Да Силва был недавно приговорен к десяти годам тюремного заключения, да и сам Темер оказался замешан в коррупционном скандале.

Еще один президент, занявший пост после того, как его предшественнику были предъявлены обвинения, — Мун Чжэ Ин из Южной Кореи. Бывший сержант специальных подразделений был избран лидером Южной Кореи, когда Пак Кын Хе была признана виновной в коррупции и приговорена к 24 годам тюремного заключения. В апреле он и лидер Северной Кореи привлекли к себе внимание СМИ, когда Ким Чен Ын впервые пересек южную границу, и два руководителя стран поклялись работать над улучшением отношений между странами.

Еще один новичок с Дальнего Востока — китайский миллиардер Хуэй Ка Янь. У его строительной компании China Evergrande выдался фантастический год: капитализация выросла почти на 230%.

Фоторепортаж Time 100

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун вошел в список через два года после получения последнего мандата, пробыв четырнадцать лет на посту главы правительства. Лидер города-государства, успешно продвигающего принципы свободного рынка, ожидает, что в этом году экономический рост составит 2,5%. Кроме того, он является председателем GIC Private Limited, одного из крупнейших суверенных фондов в мире, под управлением которого находится примерно $359 млрд.

Один из самых влиятельных игроков Уолл-стрит Кен Гриффин в прошлом году заработал примерно $1,4 млрд в виде прибыли от его хедж-фонда Citadel, активы которого составляют $28 млрд. В частном порядке он недавно заплатил $60 млн за самый дорогой дом в Чикаго.

Хотя формально у главнокомандующего Пакистана Квамара Джаведа Баджва есть начальник (его назначает премьер-министр), в реальности дело обстоит совсем иначе. В конце прошлого года он отказался выполнять приказ премьер-министра Аббаси послать войска для усмирения протестов исламистов в Исламабаде и договорился о перемирии с разъяренной толпой, что привело к отставке министра юстиции. Баджва — самый влиятельный человек в государстве, обладающем ядерным оружием, когда-то служил в Конго под началом бывшего главнокомандующего Индии, который высоко оценил его профессионализм.

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Наследница Fidelity Эбигейл Джонсон дебютирует в год, когда объем активов под управлением компании достиг $2,4 трлн. Обладательница степени MBA Гарварда, чей дедушка основал Fidelity в 1946 году — одна из самых богатых женщин в мире с состоянием более $15 млрд.

Один из двух наиболее влиятельных людей Голливуда даже не живет в Южной Калифорнии. Личное состояние Рида Хастингса, чья компания Netflix расположена ближе к Apple и Google, чем к Disney и надписи «Hollywood», увеличилось более чем в два раза благодаря растущей популярности сервиса. К концу марта стриминговый Netflix насчитывал 125 миллионов пользователей по всему миру.

Директор ФБР, остававшийся на посту дольше, чем кто-либо, со времен Дж. Эдгара Хувера (с 2001 по 2013 год) получил дело всей своей жизни: он должен определить, содействовали ли российские чиновники избирательной кампании Трампа, и если да, то в каком объеме. К настоящему времени Роберт Мюллер, герой войны во Вьетнаме, предъявил обвинения нескольким приближенным лицам президента и предположительно оставил сообщение, за которым последовала проверка в отношении личного юриста Трампа.

Фоторепортаж Сделать деньги

Джоко Уидодо, лидер Индонезии, четвертой самой многонаселённой страны мира с крупнейшей в Южной Азии экономикой, недавно вызвал недовольство правозащитников, когда его правительство предположительно приговорило индонезийского подростка к 18 месяцам тюремного заключения за то, что тот оскорбил президента на Facebook. Уидодо, которого прозвали «Джокови», все еще пользуется широкой поддержкой населения в стране, где проживает более 260 млн человек.

Самый влиятельный человек в мире из области спорта, председатель ФИФА Джанни Инфантино был избран на этот пост, когда его предшественник Сепп Блаттер ушел в отставку после ряда коррупционных скандалов. В июне от ФИФА ждут важного объявления: в какой стране пройдет Чемпионат мира 2026 года. Сейчас в соревновании участвуют Марокко и совместно — Канада, США и Мексика.