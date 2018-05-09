Политики и миллиардеры: новички рейтинга самых влиятельных людей мира по версии Forbes
На девятнадцатом месте — сорокалетний президент Франции Эммануэль Макрон.
На девятнадцатом месте — сорокалетний президент Франции Эммануэль Макрон.
В ежегодный рейтинг самых влиятельных людей по версии Forbes входят 75 человек — по одному на каждые 100 миллионов жителей Земли. В этом году в рейтинге 17 новых лиц. Среди них есть президенты, миллиардеры, главы политических и общественных организаций и руководители крупнейших компаний. Единственное сходство: их слова и действия влияют на множество людей, компаний — и даже на целые экономики.
Единственный новичок, вошедший в первую десятку — Мохаммед ибн Салман Аль Сауд (№ 8). В ноябре прошлого года наследный принц Саудовской Аравии запер в роскошном отеле 200 самых богатых и могущественных людей страны (включая своего двоюродного брата-миллиардера) и вынудил их передать личные состояния государству в рамках «антикоррупционной кампании». После национализации их активов он отправился в тур по Америке, чтобы встретиться, в числе прочих, с Трампом, Безосом, Гейтсом и Опрой.
Бывший партнер инвестфонда Carlyle Group Джером Пауэлл стал руководителем главного центрального банка мира — Федеральной резервной системы в феврале, когда Трамп не продлил срок полномочий Дженет Йеллен. Выпускник юридической школы Джорджтауна придется отвечать высоким ожиданиям, поскольку принято считать, что Йеллен добилась выдающихся результатов в отношении снижения уровня безработицы и роста финансового рынка.
В начале 2017 года, когда фаворит президентской гонки во Франции Франсуа Фийон оказался в центре коррупционного скандала, относительно малоизвестный Эммануэль Макрон не упустил свой шанс. Объединив центристов и левых, в мае прошлого года Макрон обошел кандидата от крайне правых Марин Ле Пен и в 39 лет стал самым молодым лидером Франции после Наполеона. У бывшего банкира Ротшильда большие планы на традиционно упрямую страну — в интервью для Forbes он поклялся отменить налог в 30% для всех, кто пытается вывести денежные средства из Франции.
В августе прошлого года Джон Флэннери стал CEO General Electric. Легендарная американская компания видела лучшие времена с тех пор, как Эдисон основал ее в 1890 году: за последние три года котировки акций сократилась вдвое, в основном
Один из ключевых руководителей Европейского союза
Когда Рекс Тиллерсон покинул Exxon Mobil с «золотым парашютом» в размере $180 млн ради, как оказалось позднее, краткого пребывания в должности Государственного секретаря США, совет директоров назначил Даррена Вудса новым CEO компании. У уроженца Канзаса большие планы на Exxon в преддверии эпохи низкоуглеродных технологий. «Мы понимаем риски [воздействия углерода на глобальный климат]», — сообщил он Forbes ранее в этом году.
Единственный южноамериканец в списке — президент Бразилии, Мишел Темер, который, будучи
Еще один президент, занявший пост после того, как его предшественнику были предъявлены обвинения, — Мун Чжэ Ин из Южной Кореи. Бывший сержант специальных подразделений был избран лидером Южной Кореи, когда Пак Кын Хе была признана виновной в коррупции и приговорена к 24 годам тюремного заключения. В апреле он и лидер Северной Кореи привлекли к себе внимание СМИ, когда Ким Чен Ын впервые пересек южную границу, и два руководителя стран поклялись работать над улучшением отношений между странами.
Еще один новичок с Дальнего Востока — китайский миллиардер Хуэй Ка Янь. У его строительной компании China Evergrande выдался фантастический год: капитализация выросла почти на 230%.
Один из самых влиятельных игроков
Хотя формально у главнокомандующего Пакистана Квамара Джаведа Баджва есть начальник (его назначает премьер-министр), в реальности дело обстоит совсем иначе. В конце прошлого года он отказался выполнять приказ
Наследница Fidelity Эбигейл Джонсон дебютирует в год, когда объем активов под управлением компании достиг $2,4 трлн. Обладательница степени MBA Гарварда, чей дедушка основал Fidelity в 1946 году — одна из самых богатых женщин в мире с состоянием более $15 млрд.
Один из двух наиболее влиятельных людей Голливуда даже не живет в Южной Калифорнии. Личное состояние Рида Хастингса, чья компания Netflix расположена ближе к Apple и Google, чем к Disney и надписи «Hollywood», увеличилось более чем в два раза благодаря растущей популярности сервиса. К концу марта стриминговый Netflix насчитывал 125 миллионов пользователей по всему миру.
Директор ФБР, остававшийся на посту дольше, чем
Джоко Уидодо, лидер Индонезии, четвертой самой многонаселённой страны мира с крупнейшей в Южной Азии экономикой, недавно вызвал недовольство правозащитников, когда его правительство предположительно приговорило индонезийского подростка к 18 месяцам тюремного заключения за то, что тот оскорбил президента на Facebook. Уидодо, которого прозвали «Джокови», все еще пользуется широкой поддержкой населения в стране, где проживает более 260 млн человек.
Самый влиятельный человек в мире из области спорта, председатель ФИФА Джанни Инфантино был избран на этот пост, когда его предшественник Сепп Блаттер ушел в отставку после ряда коррупционных скандалов. В июне от ФИФА ждут важного объявления: в какой стране пройдет Чемпионат мира 2026 года. Сейчас в соревновании участвуют Марокко и совместно — Канада, США и Мексика.
Перевод Натальи Балабанцевой.