В Краснодаре в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 107 тыс. человек
Участники акции 9 мая прошли по улице Красной от сквера имени маршала Жукова до Вечного огня с портретами родных — участников Великой Отечественной войны.
Участники акции 9 мая прошли по улице Красной от сквера имени маршала Жукова до Вечного огня с портретами родных — участников Великой Отечественной войны.
Колонну приветствовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Евгений Первышов.
«Эта
Гражданская патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла в краевом центре в шестой раз. Колонна участников сформировалась на улице Красной с 12:00, в 13:00 она начала движение от сквера имени Жукова.
Впереди колонны пронесли штандарты войсковых соединений и фронтов, участвовавших в битве за Берлин, символику акции «Бессмертный полк России», «Бессмертный полк Краснодара», копию знамени Победы. Звучали песни фронтовых лет. К акции впервые присоединились юнармейские отряды.
Около муниципального концертного зала участников «Бессмертного полка» приветствовали Вениамин Кондратьев, Евгений Первышов, председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, председатель городской Думы Вера Галушко,
«Бессмертный полк» — общественная патриотическая акция, проходит в городах России и других странах 9 мая. Во время шествия участники несут фотографии родственников — участников Великой Отечественной войны. В 2017 году на Кубани «Бессмертный полк» объединил 520 тыс. человек, в том числе — 103 тыс. жителей Краснодара.
Празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Краснодаре началось с церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на площади Памяти Героев. В параде Победы на Театральной площади приняли участие около 2,5 тыс. человек. Посмотреть на торжественное прохождение парадных расчетов пришли 26 тыс. человек, сообщает
Как писал