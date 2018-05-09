В Краснодаре в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 107 тыс. человек

Колонну приветствовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Евгений Первышов.

«Эта по-настоящему народная инициатива объединяет людей разных возрастов, национальностей и профессий. Люди приходят на главную улицу города с портретами родственников, выражая уважение и восхищение их подвигом и героизмом. Такой патриотический порыв — дорогого стоит. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину освобождения Кубани и Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, и сегодня в колонне “Бессмертного полка” — внуки и правнуки героев-освободителей», — сказал Евгений Первышов.

Гражданская патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла в краевом центре в шестой раз. Колонна участников сформировалась на улице Красной с 12:00, в 13:00 она начала движение от сквера имени Жукова.

Впереди колонны пронесли штандарты войсковых соединений и фронтов, участвовавших в битве за Берлин, символику акции «Бессмертный полк России», «Бессмертный полк Краснодара», копию знамени Победы. Звучали песни фронтовых лет. К акции впервые присоединились юнармейские отряды.

Около муниципального концертного зала участников «Бессмертного полка» приветствовали Вениамин Кондратьев, Евгений Первышов, председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, председатель городской Думы Вера Галушко, вице-губернаторы Кубани. Вместе с участниками шествия они прошли к мемориалу «Вечный Огонь» на площади Памяти Героев, где почтили память погибших.

«Бессмертный полк» — общественная патриотическая акция, проходит в городах России и других странах 9 мая. Во время шествия участники несут фотографии родственников — участников Великой Отечественной войны. В 2017 году на Кубани «Бессмертный полк» объединил 520 тыс. человек, в том числе — 103 тыс. жителей Краснодара.

Празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Краснодаре началось с церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на площади Памяти Героев. В параде Победы на Театральной площади приняли участие около 2,5 тыс. человек. Посмотреть на торжественное прохождение парадных расчетов пришли 26 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.